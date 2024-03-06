Для украинских водителей готовят новые штрафы: сколько придется платить

В Украине могут ввести новый штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) – соответствующий законопроект подан в Верховную Раду. Наказывать собираются за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное же нарушение придется платить уже 34 000 грн.

В повестку дня Верховной Рады законопроект №9564 был включен в начале февраля. Соответственно, уже в ближайшее время народные депутаты могут его рассмотреть.

Как говорится в объяснительной записке к документу, необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки враждебных беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные Силы и правоохранителей".

Как хотят наказывать нарушителей

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Впрочем, право на управление могут и нет отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинских автомобилистов хотят штрафовать за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

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