Прокурорам могут резко повысить зарплаты: под это собираются выделить почти 3 миллиарда
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: решение было принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров".
"То есть правки (155, 999 и 1000) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд, которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", – говорится в сообщении.
При этом нардеп подчеркнул: за это решение проголосовали 14 членов комитета. Удержались 4. Против выступил 1.
Всего же в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета, по последним опубликованным парламентом данным, состоит 36 членов. Это:
- Бакунец Павел;
- Батенко Тарас;
- Борт Виталий;
- Гевко Владимир;
- Герман Денис;
- Гнатенко Валерий;
- Гончаренко Алексей;
- Драбовский Анатолий;
- Дунаев Сергей ;
- Забуранная Леся;
- Задорожний Николай;
- Заремский Максим;
- Каптелов Роман;
- Качный Александр;
- Киссе Антон;
- Копанчук Елена;
- Крулько Иван;
- Кузбит Юрий;
- Кунаев Артем;
- Лаба Михаил;
- Лопушанский Андрей;
- Лунченко Валерий;
- Люшняк Николай;
- Молоток Игорь;
- Пасечный Александр;
- Пидласа Роксолана;
- Поляк Владислав ;
- Пузийчук Андрей;
- Пуртова Анна;
- Саламаха Орест;
- Северин Сергей;
- Тистык Ростислав;
- Урбанский Анатолий;
- Фролов Павел;
- Цабаль Владимир;
- Шпак Любовь.
Скандалы с прокурорами
Ранее же пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.
Речь идет о руководителях Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, эти увольнения – результат мероприятий по предотвращению злоупотреблений.
В то же время, ранее выяснилось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжали получать от государства пенсии – сотни тысяч гривен в год.
Помимо этого, исследование деклараций о доходах руководства региональных прокуратур позволило составить рейтинг получающих наибольшие пенсии областных прокуроров. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.
На фоне этого 28 октября стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении от должности. В свою очередь президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующее представление.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.
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