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Прокурорам могут резко повысить зарплаты: под это собираются выделить почти 3 миллиарда

Роман Костюченко
Личные финансы
3 минуты
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Прокурорам могут резко повысить зарплаты

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: решение было принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров".

"То есть правки (155, 999 и 1000) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд, которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", – говорится в сообщении.

Прокурорам хотят повысить зарплаты

При этом нардеп подчеркнул: за это решение проголосовали 14 членов комитета. Удержались 4. Против выступил 1.

Всего же в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета, по последним опубликованным парламентом данным, состоит 36 членов. Это:

  • Бакунец Павел;
  • Батенко Тарас;
  • Борт Виталий;
  • Гевко Владимир;
  • Герман Денис;
  • Гнатенко Валерий;
  • Гончаренко Алексей;
  • Драбовский Анатолий;
  • Дунаев Сергей ;
  • Забуранная Леся;
  • Задорожний Николай;
  • Заремский Максим;
  • Каптелов Роман;
  • Качный Александр;
  • Киссе Антон;
  • Копанчук Елена;
  • Крулько Иван;
  • Кузбит Юрий;
  • Кунаев Артем;
  • Лаба Михаил;
  • Лопушанский Андрей;
  • Лунченко Валерий;
  • Люшняк Николай;
  • Молоток Игорь;
  • Пасечный Александр;
  • Пидласа Роксолана;
  • Поляк Владислав ;
  • Пузийчук Андрей;
  • Пуртова Анна;
  • Саламаха Орест;
  • Северин Сергей;
  • Тистык Ростислав;
  • Урбанский Анатолий;
  • Фролов Павел;
  • Цабаль Владимир;
  • Шпак Любовь.
Сколько членов в бюджетном комитете Верховной Рады
Члены бюджетного комитета Верховной Рады

Скандалы с прокурорами

Ранее же пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.

Речь идет о руководителях Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, эти увольнения – результат мероприятий по предотвращению злоупотреблений.

В то же время, ранее выяснилось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжали получать от государства пенсии – сотни тысяч гривен в год.

Помимо этого, исследование деклараций о доходах руководства региональных прокуратур позволило составить рейтинг получающих наибольшие пенсии областных прокуроров. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

На фоне этого 28 октября стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении от должности. В свою очередь президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующее представление.

Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Костина
Генпрокурор Костин написал заявление на увольнение

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.

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