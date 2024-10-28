Костин написал заявление об увольнении от должности генпрокурора: Зеленский внес в Раду представление

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении от должности. Он принял решение сложить полномочия еще 22 октября.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующее представление. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам народного избранника, уже на этой неделе в Верховной Раде проведут голосование, которым дадут согласие на увольнение генерального прокурора Костина.

Стоит отметить, что генеральный прокурор Андрей Костин решил подать в отставку после заседания СНБО, которое провел президент Владимир Зеленский по поводу аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Тогда Костин заявил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства, а в системе органов прокуратуры Украины установлено много позорных фактов злоупотреблений. Поэтому генпрокурор счел необходимым подать в отставку.

Отметим, что после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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