Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогам: что это значит для учителей
Правительство решило направлять дополнительные дотации регионам прежде всего на зарплаты педагогам, чтобы гарантировать их полную и своевременную выплату в 2026 году. Учителям уже повысили оплату на 30% и планируют еще +20% с сентября, однако фактические доходы и в дальнейшем зависят от решений местных властей по надбавкам.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он отметил, что решение позволит сохранить уже введенное повышение оплаты труда и избежать задержек с выплатами на местах. Прежде всего дополнительное финансирование пойдет на оплату труда:
- учителей учреждений общего среднего образования;
- научно-педагогических работников университетов;
- преподавателей колледжей и учреждений профессионального предвысшего образования.
Решение касается всех громад без исключения, включая те, которые работают в сложных условиях на прифронтовых, деоккупированных или пострадавших от боевых действий территориях. Государство таким образом пытается выровнять финансовые возможности регионов и гарантировать стабильные выплаты педагогам независимо от места работы.
Министр напомнил, что заработная плата педагогов состоит из двух частей. А именно:
- государственная – должностной оклад и обязательные начисления;
- местная – надбавки, премии и доплаты, которые устанавливают органы местного самоуправления.
Именно вторая составляющая часто становится проблемной, ведь в разных громадах уровень доплат существенно отличается, что приводитк неравенству в доходах учителей . Поэтому определение приоритета использования дополнительных дотаций должно обеспечить громадам ресурсы для выполнения своих обязательств.
Повышение зарплат учителей в 2026 году
С 2026 года государство предусмотрело поэтапный рост оплаты труда. А именно:
- + 30% с 1 января для учителей;
- еще +20% с 1 сентября;
- воспитателям детсадов повысили оклады на 30% с начала года;
- сохранены доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда.
Кроме того, так называемая "учительская тысяча" выросла до 2 000 грн для всех учителей, и до 4 000 грн (после уплаты налогов) для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях. Несмотря на общий рост зарплат, в части громад возникли противоречивые решения. По словам Оксена Лисового, в 79 из 1450 громад надбавку за престижность педагогического труда уменьшили минимум на 10%.
На это отреагировали профсоюзы. Представители профсоюза работников образования и науки Украины призывают Верховную Раду Украины поддержать законопроект об отдельной субвенции объемом 15 млрд гривен. Также они настаивают на фиксированной надбавке за престижность в размере 30% как обязательной норме, а не диапазоне 5–30%, который позволяет действующее постановление правительства.
