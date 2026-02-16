В Украине начнут считать зарплату по-новому: как изменятся выплаты

Правительство Украины планирует ввести европейскую модель определения минимальной зарплаты. Это означает, что этот ключевой во многих смыслах показатель привяжут к другой величине – средней заработной плате в стране.

Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак. Соответствующие изменения прописаны в проекте Трудового кодекса Украины.

"Отдельным шагом к европейской интеграции является введение четкой методологии определения минимальной заработной платы. Согласно проекту Трудового кодекса, ее размер должен быть производным от средней заработной платы в стране, что соответствует подходам и директивам Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что четкие параметры расчета пока не определили. Кабинет министров разработает их после консультаций с социальными партнерами.

По словам Марчак, новый Трудовой кодекс предусматривает равную защиту трудовых прав для всех работников, независимо от гражданства. Поэтому он полностью соответствует нормам и директивам Евросоюза.

Кроме того, его принятие позволит цифровизировать рынок труда, создав цифровые инструменты, которые позволят гражданам, еще находясь за границей, найти работу в Украине, оценить соответствие своих навыков требованиям работодателей и получить рекомендации по обучению или переквалификации.

Новый кодекс будет включать 9 трудовых договоров

Новый Трудовой кодекс должен заменить устаревшие советские нормы. Изменения предусматривают гибкие трудовые договоры, больше свободы для работников с детьми и переход от жесткого государственного регулирования к рекомендательной модели.

Одной из ключевых новаций станет расширение типов трудовых договоров. Если сейчас законодательство предусматривает шесть их видов, то новый Трудовой кодекс предлагает увеличить это количество до девяти.

Речь идет о введении так называемого "принципа конструктора", это означает, что трудовые отношения можно будет формировать более гибко, в зависимости от реальных потребностей бизнеса и работника. В частности, один работник сможет:

иметь основную должность;

выполнять дополнительные функции в рамках той же компании;

получать за каждый вид работы отдельную официальную плату.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат, прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа. Наихудшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

