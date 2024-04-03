Украинцам повысят зарплаты: когда и как проведут индексацию в 2024-м

В Украине вернули обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. В 2023 году действие такого правила было прекращено, однако в 2024-м его возобновили. Впрочем, украинцам не приходится рассчитывать на резкое повышение окладов – обязательной индексации подлежат доходы только в пределах прожиточного минимума.

Об этом сообщает бухгалтер Любовь Тимченко. Согласно постановлению №1078, принятому 17.07.23, индексацию заработной платы обязаны проводить все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности. Невыполнение этого требования может привести к финансовым и административным штрафам.

Что предусматривает индексацию зарплаты в 2024 году

Индексацию заработной платы работников обязаны проводить все учреждения, независимо от формы собственности, использующих труд наемных работников. Если работодатель своевременно не индексирует зарплату сотрудников, его могут привлечь к ответственности:

финансовой – штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника;

административной – взыскание от 510 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 грн по:

несовершеннолетнего,

беременной женщины,

отца-одиночки,

отца, воспитывающего ребенка до 14 лет,

отца, воспитывающего ребенка-инвалида.

Правила индексации зарплаты в 2024 году

Закон о Госбюджете, принятый в 2023 году, приостановил действие Закона об индексации. Однако принятый госбюджет-2024 уже не предусматривает приостановки действия этого Закона. То есть, работодатели снова должны будут индексировать заработную плату своим сотрудникам. Индексация денежных доходов населения производится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Этот процесс регулируется порядком индексации денежных доходов населения.

На сколько проиндексируют зарплаты в 2024 году

Индексациям подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума. В 2024 году этот показатель составляет 3028 грн. Рассчитать индексацию зарплаты можно с помощью специального калькулятора. К примеру, если взять за базовый месяц январь 2017 года, то заработная плата в размере 5 тыс. грн будет проиндексирована до 5 116 грн.

Индексация зарплаты в 2024 году в Украине является важным событием, которое повлияет на финансовое положение граждан. Надлежащая информация и соблюдение требований законодательства являются ключевыми для успешного прохождения этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели с 1 апреля начнут получать возросшие компенсации за трудоустройство определенных категорий людей. К примеру, на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут выдавать до 16 тыс. грн.

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