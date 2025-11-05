Страна Европы изменила правила трудоустройства беженцев из Украины: что важно знать
Федеральный совет Швейцарии принял законодательные изменения, упрощающие интеграцию на рынок труда лиц со статусом S – его предоставляют в том числе и украинцам, которые вынужденно выехали из-за войны. Это означает, что беженцам из Украины будет проще найти работу в этой европейской стране.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального совета. Кроме того, получатели социальных выплат будут вынуждены участвовать в интеграционных программах.
Новые правила трудоустройства в Швейцарии
Что именно изменилось?
Отменено требование на получение специального разрешения на работу для лиц со статусом S. Вместо этого будет достаточно подать уведомление о начале или прекращении работы, что значительно упростит процесс трудоустройства.
Как подать уведомление
- Через официальный сервис EasyGov.swiss.
- Непосредственно обратившись в соответствующий кантональный орган.
Когда изменения вступили в силу
Официально в силу поправка вступит 1 декабря 2025 года. Но непосредственно система уведомлений заработала с 23 октября – это позволит работодателям начать пользоваться новыми правилами раньше.
Новое требование для соцпомощи
Лиц, получающих социальную помощь, обязала участвовать в программах профессиональной интеграции или реинтеграции. Такие же требования действуют для признанных беженцев и временно принятых лиц.
Тем, кто будет отказываться от участия в таких мероприятиях, могут уменьшить размер выплат. Это должно мотивировать получателей статуса S активнее интегрироваться на рынок труда и способствовать их адаптации.
Кроме того, соглашения между федеральным правительством и кантонами по реализации интеграционных программ смогут продолжаться по упрощенной процедуре – без необходимости каждый раз заключать новые договоры. Это уменьшит нагрузку на государственные органы и сделает сотрудничество более эффективным.
