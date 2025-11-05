Страна Европы изменила правила трудоустройства беженцев из Украины: что важно знать

Федеральный совет Швейцарии принял законодательные изменения, упрощающие интеграцию на рынок труда лиц со статусом S – его предоставляют в том числе и украинцам, которые вынужденно выехали из-за войны. Это означает, что беженцам из Украины будет проще найти работу в этой европейской стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального совета. Кроме того, получатели социальных выплат будут вынуждены участвовать в интеграционных программах.

Новые правила трудоустройства в Швейцарии

Что именно изменилось?

Отменено требование на получение специального разрешения на работу для лиц со статусом S. Вместо этого будет достаточно подать уведомление о начале или прекращении работы, что значительно упростит процесс трудоустройства.

Как подать уведомление

Через официальный сервис EasyGov.swiss.

Непосредственно обратившись в соответствующий кантональный орган.

Когда изменения вступили в силу

Официально в силу поправка вступит 1 декабря 2025 года. Но непосредственно система уведомлений заработала с 23 октября – это позволит работодателям начать пользоваться новыми правилами раньше.

Новое требование для соцпомощи

Лиц, получающих социальную помощь, обязала участвовать в программах профессиональной интеграции или реинтеграции. Такие же требования действуют для признанных беженцев и временно принятых лиц.

Тем, кто будет отказываться от участия в таких мероприятиях, могут уменьшить размер выплат. Это должно мотивировать получателей статуса S активнее интегрироваться на рынок труда и способствовать их адаптации.

Кроме того, соглашения между федеральным правительством и кантонами по реализации интеграционных программ смогут продолжаться по упрощенной процедуре – без необходимости каждый раз заключать новые договоры. Это уменьшит нагрузку на государственные органы и сделает сотрудничество более эффективным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Швейцарии фиксируют резкий рост количества заявок на получение временного статуса защиты S от украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. Это связывают с решением правительства Украины в конце августа разрешить выезд за границу для мужчин этого возраста.

