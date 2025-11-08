После чего банки заблокируют перевод: вот что никогда нельзя делать

В Украине постепенно требования к финансовому мониторингу ужесточаются, а все больше украинцев сталкиваются с необходимостью объяснять банкам, где они взяли средства и зачем и кому их переводят. Иногда блокировка счета может происходить без вины клиента.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZ.UA, часто такое случается в случае покупки криптовалюты на бирже. Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карточку гривну. Однако впоследствии его счет банк блокирует.

Заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.д.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание стоит уделять таким случаям:

снятие необычно большой суммы наличных в регионе, где вы обычно не находитесь;

крупные онлайн-покупки, особенно ночью;

получение крупной суммы на карту и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на крупные суммы.

Каждый банк имеет свой собственный финансовый мониторинг. Четкие правила могут не озвучивать для того, чтобы мошенники не научились их обходить. Задача финмона – определить клиента или операцию, которые имеют признаки высокого риска. Некоторые критерии описаны в постановлении НБУ № 65.

В частности, банк может считать, что клиент соответствует высокому риску, если:

не может четко объяснить, каким образом зарабатывает (характер деятельности);

отказывается предоставлять информацию для проверки, предоставляет ее в недостаточной степени или подает сомнительные данные, которые трудно проверить;

предоставляет ее в недостаточной степени или подает сомнительные данные, которые трудно проверить; существуют основания подозревать, что предоставленные информация/документы содержат ложные или поддельные сведения (очевидны значительные несоответствия, допущены существенные ошибки);

(очевидны значительные несоответствия, допущены существенные ошибки); невозможно связаться с клиентом (представителем клиента), в частности по адресу места пребывания, проживания или по указанному номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

с клиентом (представителем клиента), в частности по адресу места пребывания, проживания или по указанному номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации); имеет большое количество счетов или платежных карточек;

или платежных карточек; необычно и чрезмерно оправдывает или объясняет финансовую операцию , подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью;

, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью; по счету не уплачено никаких обязательных платежей или они оплачены в незначительном размере (например, платежи за аренду помещений, оплата коммунальных услуг, налогов в бюджет).

(например, платежи за аренду помещений, оплата коммунальных услуг, налогов в бюджет). постоянно настаивает на обслуживании только у одного из работников банка.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!