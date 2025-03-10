"Отбеливали" для онлайн-казино 5 млн грн в месяц: в Украине разоблачили сеть из 4000 дропов

В Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом, правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

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Об разоблачении сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

Следствием установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр", – говорится в сообщении.

Отмечается, что центры перечисляли средства на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), других дропов, покупали на р2р-платформах криптовалюту USDT, производили выплаты игрокам онлайн-казино. С этой целью они наладили постоянный поток физических лиц - "дропов", которые предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов за вознаграждение. Всего удалось установить около 4 тыс. таких "дропов" - на их счета зачислялись по 500-30000 грн за транзакцию, аккумулируя 0 грн. В дальнейшем эти средства использовались для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства руководствовались 450 счетов "дропов", а в сутки "работники" центра могли обработать до 5 млн грн безналичных средств. Для этого они устанавливали банковские приложения, мессенджеры, а также использовали сервисы VPN (преимущественно использовались IP-адреса турецких провайдеров), удаленного доступа и маскировки маршрутов финансовых транзакций. Преимущественно банковские счета были открыты в следующих банках:

Monobank;

А-Банк;

ПУМБ;

Исибанк;

Восток-банк;

Глобус банк;

Sense Bank;

Кредобанк;

МТБ Банк;

ПриватБанк;

ОТПбанк;

Укргазбанк.

Обыски проводились в офисных центрах и местах проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, Житомирской и Полтавской областях. Детективы изъяли:

около 400 мобильных устройств ;

; 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры);

ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов;

500 банковских карт физических лиц дропов и заявления на открытие банковских счетов от физических лиц.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2 УК (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 3 ст. 212 УК (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту (не более 150 тыс. грн в месяц) в продолжении борьбы с выводом средств через счета физлиц. Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Теперь заблокировать могут любую подозрительную операцию, а по подозрению в нарушении закона банк может, не раскрывая причину, закрыть счет украинца.

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