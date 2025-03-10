"Отбеливали" для онлайн-казино 5 млн грн в месяц: в Украине разоблачили сеть из 4000 дропов
В Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом, правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.
Об разоблачении сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.
Следствием установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр", – говорится в сообщении.
Отмечается, что центры перечисляли средства на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), других дропов, покупали на р2р-платформах криптовалюту USDT, производили выплаты игрокам онлайн-казино. С этой целью они наладили постоянный поток физических лиц - "дропов", которые предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов за вознаграждение. Всего удалось установить около 4 тыс. таких "дропов" - на их счета зачислялись по 500-30000 грн за транзакцию, аккумулируя 0 грн. В дальнейшем эти средства использовались для противоправной деятельности.
С одного мобильного устройства руководствовались 450 счетов "дропов", а в сутки "работники" центра могли обработать до 5 млн грн безналичных средств. Для этого они устанавливали банковские приложения, мессенджеры, а также использовали сервисы VPN (преимущественно использовались IP-адреса турецких провайдеров), удаленного доступа и маскировки маршрутов финансовых транзакций. Преимущественно банковские счета были открыты в следующих банках:
- Monobank;
- А-Банк;
- ПУМБ;
- Исибанк;
- Восток-банк;
- Глобус банк;
- Sense Bank;
- Кредобанк;
- МТБ Банк;
- ПриватБанк;
- ОТПбанк;
- Укргазбанк.
Обыски проводились в офисных центрах и местах проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, Житомирской и Полтавской областях. Детективы изъяли:
- около 400 мобильных устройств ;
- 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры);
- ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов;
- 500 банковских карт физических лиц дропов и заявления на открытие банковских счетов от физических лиц.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2 УК (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 3 ст. 212 УК (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту (не более 150 тыс. грн в месяц) в продолжении борьбы с выводом средств через счета физлиц. Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Теперь заблокировать могут любую подозрительную операцию, а по подозрению в нарушении закона банк может, не раскрывая причину, закрыть счет украинца.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!