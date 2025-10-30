Банки блокируют счета украинцев: из-за какого перевода возникнут проблемы и какие действия считают подозрительными

В Украине с ужесточением финансового мониторинга все больше людей ощущают на себе последствия новых правил. Банки не просто могут, они обязаны проверять своих клиентов. Притом, если клиент использует счет не так, как заявил при заполнении анкеты, это уже основание для дополнительной проверки. Кроме того, банк может заблокировать любой перевод, который посчитает "нетипичным".

О том, как работает банковский финансовый мониторинг и что стоит знать каждому – читайте в материале OBOZ.UA.

Что нужно знать о финансовом мониторинге каждому украинцу

Банки по закону обязаны контролировать своих клиентов и не допускать, чтобы счета использовали для отмывания денег. В идеале финансовый мониторинг должен исключить ситуацию, когда через банки легализуют средства, полученные мошенническим путем, благодаря коррупции или наркоторговле и тому подобное.

В Украине ситуация осложняется высоким уровнем теневой занятости. Постепенно требования к финансовому мониторингу ужесточаются, а все больше украинцев сталкиваются с необходимостью объяснять банкам, где они взяли средства и зачем и кому их переводят.

Иногда блокировка счета может происходить без вины клиента. Например, часто такое происходит в случае покупки криптовалюты на бирже. Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карточку гривни. Однако потом его счет банк блокирует.

Заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.д.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание стоит уделять таким случаям:

снятие необычно большой суммы наличных в регионе, где вы обычно не находитесь;

крупные онлайн-покупки, особенно ночью;

получение крупной суммы на карту и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на крупные суммы.

Каждый банк имеет свой собственный финансовый мониторинг. Четкие правила могут не озвучивать для того, чтобы мошенники не научились их обходить. Задача финмона – определить клиента или операцию с признаками высокого риска. Некоторые критерии описаны в постановление НБУ № 65.

В частности, банк может считать, что клиент соответствует высокому риску, если:

не может четко объяснить, каким образом зарабатывает (характер деятельности);

отказывается предоставлять информацию для проверки, предоставляет ее в недостаточной степени или указал сомнительные данные, которые трудно проверить;

предоставляет ее в недостаточной степени или указал сомнительные данные, которые трудно проверить; существуют основания подозревать, что предоставленные информация/документы содержат ложные или поддельные сведения (очевидны значительные несоответствия, допущены существенные ошибки);

(очевидны значительные несоответствия, допущены существенные ошибки); невозможно связаться с клиентом (представителем клиента), в частности, по адресу местонахождения, проживания или по указанному номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

с клиентом (представителем клиента), в частности, по адресу местонахождения, проживания или по указанному номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации); имеет большое количество счетов или платежных карточек;

или платежных карточек; необычно и чрезмерно оправдывает или объясняет финансовую операцию , подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью;

, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью; по счету не уплачено никаких обязательных платежей или они выплачены в незначительном размере ( например, платежи за аренду помещений, оплата коммунальных услуг, налогов в бюджет);

например, платежи за аренду помещений, оплата коммунальных услуг, налогов в бюджет); постоянно настаивает на обслуживании только у одного из сотрудников банка.

Заявил о доходе в 2 тыс. грн, а перевел – более 340 тысяч: как происходит блокировка

Абсолютное большинство случаев, когда банки блокируют переводы, – действительно подозрительные (или даже незаконные) операции. Финансовый мониторинг происходит автоматически на базе целого ряда критериев. Иногда эти критерии могут указать на вполне понятный перевод. Однако обычно в таком случае достаточно обратиться в банк и объяснить, для чего проводится операция.

Например, "Райффайзен Банк", когда заметил, что его клиент за считаные недели получил более 340 тыс. грн, сначала обратился с просьбой объяснить источник происхождения средств. А когда вразумительного ответа не получил, то заблокировал счет клиента Марьяна Ч. Недовольный клиент пошел в суд с требованием восстановить счет (дело 303/9530/24), однако проиграл.

Открывая счет в банке, вы заполняете анкету, в которой указываете годовой (месячный доход), а также объясняете, как будете пользоваться счетом. Марьян Ч. в своей анкете указал, что за год зарабатывает всего 23 тыс. грн, то есть около 2 тыс. грн в месяц. Мужчина безработный.

"В частности, в опроснике для клиентов – физических лиц истец указал свой доход на уровне 2 тыс. грн и отметил, что не работает. Должным образом не обосновал и не предоставил доказательств происхождения переводов на общую сумму 341 тыс. 688 грн", – говорится в материалах дела.

За несколько месяцев, с июня по сентябрь 2024-го, на счет Марьяна поступило 10 тыс. через EasyPay, City24 (пополнение счета); 331 тыс. 688 грн – безналичных зачислений от группы физических лиц (перевод с карты на карту). "Данные средства в дальнейшем преимущественно перечислены через приложение Банка на счет ООО "Украинские Строительные Системы" на общую сумму 302 447,80 грн", – отмечают в банке.

И хотя для некоторых клиентов эта сумма может считаться типичной, для Марьяна, который сам сказал банку, что зарабатывает по 2 тыс. грн в месяц, это нетипичные операции и слишком большие суммы.

Необходимо соблюдать правила финансовой гигиены, тогда никаких проблем с банками не будет. Если вы, например, берете деньги в долг, стоит оформить договор займа. Также важно получать "белые доходы". Если у банка будут к вам вопросы, на которые вы сможете предоставить ответы, то проблем с финмониторингом не будет.