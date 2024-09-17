В Украине планируют ослабить банковскую тайну: кто получит доступ к данным и при каких условиях

Верховная Рада может обязать украинские банки раскрывать личные данные клиентов после получения запроса от сотрудников Национальной полиции. Юристы парламента считают, что могут нарушать конституционные права граждан.

Видео дня

Такую норму включили в законопроект № 11043 перед вторым чтением, который должен в ближайшее время выставить на голосование в Верховной Раде. В нем говорится о поправке к Закону "О банках и банковской деятельности" относительно нового основания для раскрытия банковской тайны.

Таким основанием является письменный или электронный запрос от Нацполиции. Если правоохранители заподозрят, что платежная операция клиента банка нарушает некоторые статьи Уголовного кодекса Украины (в том числе 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363), банк должен в течение 24 часов с момента получения запроса предоставить информацию о:

Сумму и валюту платежной операции; Дата проведения платежной операции; Тип платежной операции; Геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу – адрес кассы (при наличии); Идентификационные данные получателя: для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица – полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины; Полное наименование поставщика платежных услуг получателя; Уникальный идентификатор получателя и полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя; Наименование и код эквайра (при наличии); Идентификатор платежного устройства (при наличии); Код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии); Уникальный идентификатор плательщика и полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

В Главном юридическом управлении Верховной Рады уже выразили свою обеспокоенность. Эксперты отметили, что законопроект требует раскрытия "чрезвычайно широкого объема информации" и может нарушать нормы Конституции о защите конфиденциальной информации о личности.

"При этом не ограничены основания для отправки такого запроса. Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения", – отметили в управлении.

В то же время эксперты отметили отсутствие в предложенном проекте закона правовых норм, связывающих предложенную инициативу с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Учитывая это распространение информации об имуществе, активах и обязательствах лиц без согласия владельцев этих данных будет "необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине банки имеют права без объяснений закрывать счета своих клиентов и блокировать карты. По закону (также это прописано и в банковских договорах), называть причину, по которой разорвали договор, не нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!