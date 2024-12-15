Пенсия по инвалидности: кто из военных имеет на нее право и как оформить выплату

Для оформления пенсии по инвалидности военному необходимо обратиться в ТЦК (территориальный центр комплектования) или уполномоченную структуру, подготовить необходимый пакет документов и пройти МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия). Размер пенсии зависит от группы инвалидности и ее причин.

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Правила выплат регулируются в соответствии с Законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Право на пенсию по инвалидности возникает при следующих обстоятельствах:

во время службы или в течение трех месяцев после увольнения: если инвалидность наступила во время прохождения военной службы или не позднее трех месяцев после ее завершения;

если инвалидность наступила во время прохождения военной службы или не позднее трех месяцев после ее завершения; после трехмесячного срока, но через службу: в случаях, когда инвалидность наступила позже трех месяцев после освобождения, но из-за заболевания, травмы, ранения или других обстоятельств, возникших во время службы или пребывания в плену или заложниками (при условии, что плен или захват не были добровольными).

Инвалидность определяют МСЭК. Они устанавливают:

группу инвалидности (I, II или III);

(I, II или III); время и причину инвалидности (связанную с войной или другие обстоятельства).

Реформа МСЭК сейчас на этапе обсуждения, что может повлиять на процедуру установления инвалидности в будущем. Размер пенсии по инвалидности определяется исходя из денежного обеспечения военнослужащего и причины наступления инвалидности. Выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группа – 100% от суммы денежного довольствия;

– 100% от суммы денежного довольствия; II группа – 80%;

– 80%; III группа – 60%.

Минимальные гарантированные размеры пенсий с учетом постановлений Кабинета Министров:

I группа – 15 347 грн;

– 15 347 грн; II группа – 12 396 грн;

– 12 396 грн; III группа – 8500 грн.

Если рассчитанная пенсия ниже, ее дотягивают до установленного минимума. Для военных с инвалидностью, не являющейся следствием войны:

I группа – 70% от суммы денежного довольствия;

– 70% от суммы денежного довольствия; II группа – 60%;

– 60%; III группа – 40%.

Минимальные пенсии в этом случае значительно ниже. А именно:

I группа – 5 949,31 грн;

– 5 949,31 грн; II группа – 5 680,87 грн;

– 5 680,87 грн; III группа – 5409,49 грн.

Для срочников размер пенсии зависит от звания и должности и может быть увеличен на 10-30%. Процедура оформления пенсии для военных значительно упрощена по сравнению с гражданскими. Основные шаги:

обращение в ТЦК или другую уполномоченную структуру: военные, как правило, подают документы через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или другую структуру, к которой они принадлежат (МВД, СБУ, Нацгвардия и т.п.);

военные, как правило, подают документы через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или другую структуру, к которой они принадлежат (МВД, СБУ, Нацгвардия и т.п.); подача заявления и пакета документов: все документы направляются через ТЦК в областной центр, а оттуда — в Пенсионный фонд.

Для оформления пенсии военнослужащему необходимо подготовить список необходимых документов. Пока они такие:

заявление о назначении пенсии;

денежный аттестат с последнего места службы;

справки о дополнительных выплатах (надбавках, премиях) за последние 24 месяца;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава;

паспорт и идентификационный код;

справку о регистрации места жительства;

выписка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

справку по реквизитам банковского счета;

свидетельство о болезни или заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Срок действия пенсии

пенсия выплачивается на весь период действия инвалидности, установленного МСЭК;

для лиц, достигших пенсионного возраста, выплаты назначаются пожизненно;

повторное освидетельствование осуществляется по желанию военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в рамках пенсионной реформы планируют изменить правила выхода на пенсию.

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