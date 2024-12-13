Требования для выхода на пенсию изменят: что предлагают в пенсионной реформе

В Украине в рамках пенсионной реформы планируют изменить правила выхода на пенсию. Требования, согласно которому для получения пенсии нужно иметь как минимум 15 лет стажа, отменят. Пенсию можно будет получить, если выполнить условия по количеству набранных баллов (например, работать меньше 15 лет, но иметь относительно высокую белую зарплату).

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, в 2019-м около 25% украинцев, согласно статистике, использованной аналитиками OECD, уходили на пенсию до 60 лет. В 2023-м их количество снизилось до 11%. Право на раннюю пенсию имеют представители целого ряда профессий: прокуроры, силовики, судьи и т.д. К примеру, средний выход на пенсию для прокурора – 47 лет.

После реализации пенсионной реформы правила ужесточать не будут. Даже наоборот. С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Кроме того, если сейчас на пенсию могут не выйти те, у кого меньше 15 лет стажа, даже в 65 лет, то по новым правилам можно будет иметь меньше, однако при условии, если зарплата не меньше указанного уровня.

Следовательно, минимальное условие выхода на пенсию в 65 лет после реализации пенсионной реформы составит:

от 15 лет стажа – любая зарплата (но не меньше минимальной);

– любая зарплата (но не меньше минимальной); 14 лет стажа – с зарплатой, размер которой составляет 85,7% средней (на сентябрь 2024-го это 15,4 тыс. грн);

– с зарплатой, размер которой составляет 85,7% средней (на сентябрь 2024-го это 13 лет стажа – с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 16,6 тыс. грн);

– с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 12 лет стажа – со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 18 тыс. грн);

– со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 11 лет стажа – с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 19,6 тыс. грн);

– с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 10 лет стажа – с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 21,6 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 9 лет стажа – с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 24 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 8 лет стажа – с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 27 тыс. грн);

7 лет стажа – с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 30,6 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 6 лет стажа – с зарплатой в 2 средних (на сентябрь 2024-го это 36 тыс. грн);

– с зарплатой в 2 средних (на сентябрь 2024-го это 5 лет стажа – с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 43,2 тыс. грн);

– с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 4 года стажа – с зарплатой в три раза выше средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 54 тыс. грн);

– с зарплатой в три раза выше средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 3 года стажа – с зарплатой в четыре раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 72 тыс. грн).

Пенсионная реформа в Украине должна ликвидировать часть дисбаланса в солидарной пенсионной системе. Однако накопившиеся за годы проблемы, тяжелая демографическая ситуация, низкие зарплаты и доходы в конвертах не позволят обеспечить украинцев действительно достойными выплатами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы узнать свой пенсионный возраст в Украине, нужно сосчитать свой стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!