Пенсии в Украине с 1 октября: кому и как пересчитают

В Украине в октябре общей индексации пенсий не будет. В то же время повышение могут получить те, кто достигнет определенного возраста. Речь идет о так называемых "возрастных доплатах", которые должны частично компенсировать "устаревание" выплат.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн.

Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.

Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например, 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть идет доначисление до следующего размера.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя зарплата в Украине согласно данным ПФУ за июнь составляет 19 813 грн. Достаточной считается пенсия, размер которой составляет около 40% от привычного заработка. Это примерно 7,9 тыс. грн. Такая средняя пенсия по украинским меркам считалась бы достаточной. Хотя на самом деле и эта сумма недостаточна. Украинцы по состоянию на июнь 2025-го в среднем получают пенсию в размере 6,1 тыс. грн (речь идет только о пенсии по возрасту).

Также стоит добавить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не означает, что столько получает большинство.

Пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров).

Пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

