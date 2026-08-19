Пенсии могут вырасти до 7 тыс. грн: украинцам разъяснили нюансы новой системы выплат

В 2027 году правительство планирует перейти к новой пенсионной модели, включающей базовую выплату, страховую пенсию, профессиональные программы и накопления, а минимальную пенсию намерены повысить до 6-7 тыс. грн. Для накопительного уровня планируется автоматический зачет работников и государственное софинансирование: на каждый 1% взноса человека государство будет добавлять еще 1%.

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Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). В частности, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул в комментарии СМИ, что пенсионная реформа должна стать одной из ключевых задач правительства.

Что планируется изменить в пенсионной системе

В Программе деятельности Кабинета министров говорится о переходе от нынешней "фрагментированной пенсионной системы" к новой модели. Она должна состоять из четырех основных компонентов:

базовой защиты по возрасту;

страховой пенсии , размер которой будет зависеть от уплаченных человеком взносов;

, размер которой будет зависеть от уплаченных человеком взносов; профессиональных пенсионных механизмов ;

; добровольных пенсионных накоплений с возможностью автоматического привлечения граждан в систему.

Правительство планирует обеспечить переход к такой модели в 2027 году. Таким образом, будущая система должна предусматривать не только выплату пенсий из солидарного бюджета, но и создание персональных накоплений, которые человек сможет использовать в качестве дополнительного источника дохода после выхода на пенсию.

Пенсия 6-7 тысяч гривен: что хотят изменить

Одной из наиболее заметных целей реформы является увеличение минимальной пенсии. По словам Гетманцева, её планируют поднять до 6-7 тыс. грн. Нардеп назвал пенсионную реформу одной из главных задач правительства и отметил, что повышение пенсий является прямой задачей президента.

Однако для увеличения выплат недостаточно просто повысить минимальную пенсию. Именно поэтому одновременно планируется пересмотреть формулу, по которой определяется размер пенсии. Гетманцев считает, что нынешняя система имеет существенные недостатки.

По его словам, из-за особенностей формулы человек может терять до 20% потенциального размера пенсии, а индексация привязана к базе, которая уже не соответствует современным экономическим условиям. Одно из предложенных направлений – привязать размер пенсионных выплат к росту средней заработной платы.

Хотят выйти на 40% от прежней зарплаты

Еще один важный показатель, который планируется использовать при реформировании системы, — коэффициент замещения. Проще говоря, он показывает, какую часть прежней зарплаты человек получает после выхода на пенсию.

По словам Гетманцева, цель реформы – обеспечить коэффициент замещения на уровне не менее 40%. Например, если человек перед выходом на пенсию получал 20 тыс. грн, то при коэффициенте замещения в 40% его пенсионный доход должен составить около 8 тыс. грн.

В то же время конкретный размер выплаты будет зависеть от страхового стажа, заработка, уплаченных взносов и других параметров системы. То есть речь идет не просто о механическом увеличении минимальной пенсии, а об изменении подхода к определению выплат.

Четыре уровня будущей пенсионной системы

базовое обеспечение;

Первый компонент — базовая защита по возрасту. Он должен гарантировать людям определенный минимальный уровень финансового обеспечения после достижения пенсионного возраста.

страховая пенсия;

Второй уровень — страховая пенсия. Ее размер будет зависеть от трудовой деятельности человека, его заработка и суммы взносов в систему. То есть принцип должен быть простым: чем дольше человек официально работает и чем больше взносов уплачивает, тем больше оснований для получения более высокой страховой пенсии.

профессиональные пенсии;

Третья составляющая — профессиональные пенсионные программы. Они должны касаться отдельных категорий работников и позволять формировать дополнительное обеспечение в зависимости от профессии и условий работы.

добровольные накопления.

Четвертый компонент — добровольные пенсионные накопления. Человек сможет формировать собственный дополнительный пенсионный капитал, который в будущем будет дополнять базовую и страховую пенсию.

Что такое автоматическая запись в пенсионную систему

Отдельной нововведением станет автоматическое привлечение работников в накопительную систему, или автозачисление. Человеку не придется самостоятельно подавать заявление для участия в накопительной программе. Работника будут автоматически включать в систему, а часть его зарплаты начнет направляться на пенсионные накопления.

При этом участие не будет обязательным. Человек сможет отказаться от накопительной программы, но для этого нужно будет подать отдельное заявление. Такой механизм уже используется, в частности, в Великобритании и Польше. Его главное преимущество заключается в том, что человеку не нужно самостоятельно делать первый шаг для формирования пенсионных накоплений.

Сколько будут вносить в накопительную систему

Согласно предложенной Гетманцевым модели, государство должно стимулировать граждан делать дополнительные взносы. В частности, если работник отчисляет 1% от своей зарплаты, государство добавляет еще 1%. Таким образом, общий взнос составит 2%.

Если же работник согласится отчислять 2% зарплаты, государство также добавит 2%, а общий взнос в систему составит уже 4%. Отмечается, что такой механизм должен стимулировать людей добровольно увеличивать собственные пенсионные накопления, ведь часть средств к ним будет добавлять государство.

Одна из главных проблем накопительной пенсионной системы — сохранение реальной стоимости денег. Если средства будут просто храниться без достаточной доходности, инфляция постепенно будет снижать их покупательную способность. Поэтому, по словам Гетманцева, негосударственные пенсионные фонды должны получить четкие гарантии защиты накоплений. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Куда могут направить пенсионные накопления

Еще одна идея, озвученная Гетманцевым, касается использования так называемых "длинных денег". Пенсионные средства накапливаются в течение длительного периода — фактически на 20–30 лет. Поэтому часть таких ресурсов предлагают направлять на долгосрочные инвестиционные проекты в Украине.

В частности, речь идет о программе строительства одного миллиона квартир. По замыслу, привлечение пенсионных средств могло бы поддержать строительную отрасль и одновременно позволить отдельным категориям граждан получать жилье на льготных условиях.

Среди потенциальных получателей такого жилья называли учителей, медиков, военных и многодетные семьи. Речь идет о квартирах ориентировочной стоимостью 30-50 тыс. долларов, которые можно было бы приобрести в рассрочку на 25 лет под 3% годовых. Впрочем, пока это всего лишь концепция, озвученная в рамках обсуждения будущей реформы, а не гарантированная для граждан программа приобретения жилья.

Когда может заработать новая система

Правительство определило 2027 год в качестве ориентира для перехода к новой модели пенсионной системы. При этом для полноценного запуска реформы необходимо будет принять соответствующие законодательные изменения, определить правила функционирования накопительного уровня, порядок участия граждан, механизмы государственного софинансирования и гарантии сохранности средств.

Поэтому само заявление о переходе в 2027 году еще не означает, что все новые правила одновременно начнут действовать для всех граждан с 1 января. Реализация масштабной пенсионной реформы будет зависеть от принятия необходимых законов и готовности соответствующей инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первые шесть месяцев 2026 года Министерство финансов Украины провело масштабную верификацию государственных выплат. Ведомство предоставило органам социальной защиты, Пенсионному фонду и другим структурам более полутора миллионов рекомендаций по проверке данных и устранению нарушений, а общая сумма пенсионных выплат, находящихся под сомнением, достигла почти 200 млн грн.

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