Пенсии-2024: как пройти видеоидентификацию в Ощадбанке, чтобы не потерять выплаты

Пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую проверку лиц в Ощадбанке или ПФУ, один из способов прохождения идентификации – видеоконференцсвязь. Если видеоидентификация не будет произведена, выплаты могут быть приостановлены.

По правилам, предусмотренным постановлением Кабинета Министров от 05.11.2014 № 637, украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц и получающие пенсию в АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию. Этот процесс включает в себя видеоидентификацию, которую можно пройти через разные платформы видеоконференцсвязи.

Как происходит процесс видеоидентификации

Подготовка к идентификации

Пенсионерам необходимо подготовить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Они также должны выбрать удобный способ проведения видеоидентификации и проверить наличие необходимого оборудования для подключения, такого как камера и микрофон.

Подача заявления

После подготовки необходимых документов и оборудования, пенсионеры должны подать заявление на вебпортале услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Процесс идентификации

Подробные инструкции по проведению видеоидентификации предоставляются на веб-портале ПФУ и видеоинструкции.

Проверка результатов

Решения по идентификации можно проверить в личном кабинете на вебпортале ПФУ или по электронной почте, указанной в заявлении.

Обеспечение правильного проведения процесса видеоидентификации важно для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, поскольку это может повлиять на получение пенсионных выплат. Однако соблюдение указанных инструкций и правильная подготовка документов и оборудования помогут сделать этот процесс наиболее эффективным и удобным для пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 апреля повышены пенсии тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. В некоторых случаях размер надбавки может составлять более 600 грн. Также перерасчет затронет тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования к стажу.

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