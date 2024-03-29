Украинцам пересчитают пенсии с 1 апреля: кто получит на 600 грн больше

В Украине с 1 апреля будут повышены пенсии тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. В некоторых случаях размер прибавки может составлять более 600 грн. Также перерасчет произойдет для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования к стажу.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Это существенная часть из около 10 млн украинцев на пенсии. Речь идет именно о тех, кто работает официально. Размер их стажа увеличивается, поэтому они имеют право на перерасчет пенсий.

Такой перерасчет происходит не чаще раза в два года и происходит в апреле. Если вы не менее двух лет работаете на пенсии и за этот период вам ни разу не перечисляли выплату, вероятно, повышение для вас произойдет в апреле.

На сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также имеют высокие зарплаты. К примеру, если вы получите пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имели 30 лет стажа, то после перерасчета пенсия может увеличиться на 333 грн. Если ваша пенсия находится на уровне 6 тыс. грн. при этих же условиях, то прибавка может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн – 562 грн.

Кому еще повысят пенсию с 1 апреля

Пенсии также повысят тем, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

Сейчас гарантированный размер пенсии – 2 840 грн. А с 1 апреля он составит 3200 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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