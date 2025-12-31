Остался 1 день: как украинцам изменят правила мобильной связи в ЕС с 1 января

С 1 января 2026 года Украина присоединяется к зоне роуминга Европейского Союза (ЕС) Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

Об этом пишет DW. Решение о присоединении к европейской роуминговой зоне по программе "Роуминг как дома" (Roam like at home) приняли еще в июле, но это произойдет в начале 2026 года.

Принцип Roam like at home давно действует для граждан стран ЕС. Он позволяет пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом за рубежом на условиях своего домашнего тарифа, без дополнительных роуминговых сборов. С 1 января 2026 года эти же правила будут распространяться и на украинцев во всех 27 государствах Евросоюза.

В то же время абоненты из ЕС, путешествуя по Украине, также смогут пользоваться своими тарифами без доплат. Таким образом, между Украиной и ЕС фактически вводится общее мобильное пространство. С 1 января 2026 года украинским абонентам не нужно будет подключать отдельные роуминговые пакеты или платить дополнительные средства перед поездкой за границу. Услуга роуминга будет включена в большинство тарифных планов автоматически.

Ключевое изменение – единые условия во всех странах ЕС. Не будет иметь значения, находитесь ли вы в Польше, Германии, Франции или любом другом государстве Евросоюза: звонки и SMS будут тарифицироваться так же, как в Украине.

Для голосовой связи и SMS условия будут полностью эквивалентными "домашним". Что касается мобильного интернета, то здесь будут действовать определенные ограничения. Если в Украине абонент имеет большой пакет гигабайтов или безлимит, в роуминге оператор может применить специальную формулу ограничения трафика. Это общеевропейская практика, которая позволяет избежать финансовых потерь операторов. В то же время объем интернета, доступный в роуминге, будет оставаться достаточным для повседневного пользования.

Новые правила распространяются не только на туристов или тех, кто временно выезжает за границу, но и на украинцев, которые находятся в ЕС под временной защитой и постоянно пользуются украинскими SIM-картами. Украинский телеком-регулятор вместе с Еврокомиссией и мобильными операторами отдельно проработали этот вопрос. Совместное заявление между украинскими и европейскими операторами будет действовать с 1 января 2026 года до 4 марта 2027 года с возможностью продления. Дальнейшее решение будет приниматься с учетом безопасности и общей ситуации.

По данным регулятора, на территории ЕС находится около трех миллионов украинских SIM-карт, из которых более миллиона активно используются. Многие украинцы не отказываются от национальных номеров, ведь украинские тарифы часто дешевле, а качество услуг в роуминге остается высоким.

Одно из главных опасений абонентов, возможное повышение тарифов внутри страны из-за введения "Роуминга как дома", однако прямой связи между интеграцией в роуминговую зону ЕС и ростом тарифов нет. Украинские мобильные операторы уже обновили или обновляют тарифные планы в связи с присоединением к зоне Roam like at home. В Vodafone заявили, что подорожания для абонентов из-за этих изменений не будет. В рамках действующих тарифов пакетные минуты и часть гигабайтов можно будет использовать как в Украине, так и в странах ЕС без дополнительной оплаты.

