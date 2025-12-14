"Киевстар" изменит цены на свои тарифы: как подорожают

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение ряда тарифов – в связи с удорожанием ключевых ресурсов. Речь, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличиться на 50-75 грн. Взамен оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах. Вырастут же цены уже с 18 декабря.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: подорожают как тарифы предоплаты, так и контрактные и бизнес-предложения.

"С 18 декабря 2025 года и в начале 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты. А начиная с 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев – некоторых контрактных и бизнес-тарифов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вместе с обновленными условиями абонентам будет предоставлена возможность увеличить объемы определенных услуг. Сделать это можно будет бесплатно.

Почему "Киевстар" повышает тарифы

Причиной же, по которым "Киевстар" решил повысить стоимость своих тарифных предложений, в операторе назвали удорожание ключевых ресурсов. Прежде всего электроэнергии для предприятий, которая "в вечерние пиковые часы подорожала на 60%".

"Из-за частых отключений электроэнергии также существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики. В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Такие затраты критически важны, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", – заверили в "Киевстаре".

Что делать, если вы не хотите платить больше

В то же время, подчеркивается, абоненты, которым не подойдут новые условия, могут перейти на новый тариф. В частности:

Выбрать другое предложение предоплаты.

Перейти на тариф контракта.

Как подорожают тарифы

Вместе с тем стоимость каких именно тарифов вырастет, в операторе пока не назвали. Тем не менее в техническом сообществе телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины" сообщили, что речь, в частности, идет о предложениях линейки LOVE UA:

LOVE UA База.

Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.

LOVE UA Безлим 2024.

Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – с 225 грн до 300 грн/4 недели.

LOVE UA Песня 2024.

Ожидаемое удорожание – 50 грн, с 250 грн до 300 грн/4 недели.

LOVE UA Свет 2024.

Ожидаемый рос составляет 60 грн, с 200 грн до 260 грн/4 недели.

LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия).

Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.

LOVE UA Свобода 2024.

Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – со 125 до 190 грн/4 недели.

Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре украинцы провели 31 305 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

