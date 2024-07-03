Одна из стран ЕС начала тотально проверять украинских беженцев: кого могут лишить выплат

Чешская полиция начала проверку места жительства украинских беженцев из-за увеличения случаев предоставления фиктивных данных, что может привести к потере возможности получать финансовую поддержку. Беженцам рекомендуется предоставлять актуальную информацию о своем проживании во избежание проблем с законом и обеспечить доступ к необходимой помощи.

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Об этом пишет PROУкраина. С 1 сентября в Чехии вступят в силу новые правила предоставления жилья для беженцев.

Они обязывают украинцев, получивших временную защиту, предоставлять информацию о своем актуальном месте жительства. Ранее полиция ограничивалась проверкой документов по подлогу, но теперь правоохранители начали проводить фактические визиты по указанным адресам. Если лицо не проживает по указанному адресу, предоставленная информация считается ложной, что может иметь серьезные последствия.

Неправдивая информация о местожительстве может привести к потере возможности получать финансовую поддержку от чешского государства. Это особенно критично для украинских беженцев, поскольку Чехия входит в топ-3 стран по количеству прибывших украинцев. Срок действия временной защиты для беженцев в этой стране был продлен до 4 марта 2026 года, поэтому вопрос корректности данных чрезвычайно важен.

Как отметил руководитель пражского департамента полиции по делам иностранцев, только за первое полугодие 2024 года выявлено, что 1449 человек, которым предоставлена временная защита, не находятся или никогда не находились по указанному адресу. В 2023 году в Праге в общей сложности было обнаружено таких 7 888 человек. Во всех случаях полиция предложила Департаменту убежища и миграционной политике МВД ЧР упразднить данные о проживании.

Украинским беженцам в Чехии настоятельно рекомендуется соблюдать правила и предоставлять актуальную информацию о своем местожительстве. Это не только позволит избежать проблем с законом, но и обеспечит доступ к необходимой финансовой и гуманитарной помощи.

Чешские власти ввели новый тип вида на жительство для беженцев из Украины. Такой тип разрешения предназначен для тех, кто хочет остаться в Чехии на более длительный период. Подробнее об условиях его получения можно узнать из официальных источников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года правительство Польши вводит новые правила, регулирующие пребывание украинцев, включая обязанности немедленного получения PESEL и предъявления загранпаспорта. Также украинские беженцы продолжат получать финансовую помощь, а приютившие их польские граждане больше не будут получать выплат на содержание.

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