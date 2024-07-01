Польша изменила условия пребывания украинских беженцев: что будет с выплатами

С 1 июля 2024 г. правительство Польши вводит новые правила, регулирующие пребывание украинцев, включая обязанность немедленного получения PESEL и предъявления загранпаспорта. Также украинские беженцы продолжат получать финансовую помощь, а приютившие их польские граждане больше не будут получать выплаты на содержание.

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Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал директор представительства ZPP в Украине Назарий Волянский. С 1 июля 2024 г. правительство Польши вводит новые правила, регулирующие пребывание украинцев на территории страны.

Одним из ключевых изменений является продление срока легального пребывания украинских беженцев. Это нововведение позволит многим украинским чувствовать себя более защищенными и уверенными в своем статусе на территории Польши.

До изменений украинцы имели 30 дней после прибытия в Польшу, чтобы получить PESEL – идентификационный номер, предоставляющий право на проживание, доступ к медицинским услугам и т.д. С 1 июля новые правила требуют немедленного обращения в местные органы власти для получения PESEL.

"Таким образом Польша решила отрезать всех тех, кто нелегально пересекает границу Польши и попадает на территорию Республики. Они теперь будут вынуждены предъявить загранпаспорт. Раньше можно было предъявить любой документ (водительское удостоверение, украинский паспорт), сейчас необходимо предъявить загранпаспорт", – объяснил директор представительства ZPP в Украине Назарий Волянский.

Для получения PESEL украинцы теперь будут вынуждены оплатить фото в местных органах власти. Это нововведение может стать дополнительным финансовым бременем многих беженцев, но является необходимой процедурой для обеспечения идентификации.

Украинские беженцы будут продолжать получать помощь в размере 800 злотых (8 103 грн) ежемесячно и 300 злотых (3 038 грн) единовременной выплаты на детей, идущих в польские школы. Эти выплаты помогут украинцам обеспечить свои базовые потребности во время пребывания в Польше.

Для граждан Польши, приютивших украинцев, отменят выплаты 40 злотых (405 грн) в сутки. "Это говорит о том, что украинцы вынуждены будут найти самостоятельно жилье или переехать в общежитие", – отметил Назарий Волянский.

С 1 сентября все украинские дети будут вынуждены пойти в польские школы. Это позволит им интегрироваться в польское общество, получать образование и адаптироваться к новым условиям жизни.

Украинцы, проживающие в Польше 365 дней с документом PESEL, смогут подать заявку на получение вида на жительство (карта избитую), что дает право проживать в Польше еще три года с правом остаться в стране. Это нововведение создает возможность для более продолжительного пребывания и дальнейшей интеграции украинцев в польское общество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею ввести выплаты украинским беженцам для их возвращения в Украину. Предполагается, что платить будут украинцам, которые после окончания войны будут возвращаться на Родину. Такую помощь, вероятно, будут оказывать страны-члены ЕС из собственных бюджетов.

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