Объявлен новый размер пенсий в Украине: сколько выплачивают в июле

В Украине средняя пенсия по состоянию на 1 июля составила 7 272,68 грн. Тогда как еще в апреле средняя пенсия составляла 7 243,49 грн. Незначительное повышение связано с тем, что только что назначенные пенсии могут быть выше тех, которые уже получают украинцы.

Видео дня

Об этом говорится в данных портала ПФУ. Вместе с тем средняя пенсия судьи выросла со 114 163,6 до 114 371,6 грн. Если разделить всех пенсионеров по группам в зависимости от размера выплаты, самой многочисленной группой будут те, кто получает до 5 000 грн.

Так:

От 3 001 до 4 000 грн получают 2 398 705 человек (средняя пенсия — 3 581,58 грн).

От 4 001 до 5 000 грн получают 1 719 253 человека (средняя пенсия — 4 525,91 грн).

Вместе эти две группы охватывают более 4,1 миллиона граждан (более 41 % от всех пенсионеров).

Средний сегмент (от 5 001 до 10 000 грн):

5 001 – 6 000 грн – 1 487 429 человек (ср. 5 378,23 грн).

6 001 – 7 000 грн – 827 131 человек (ср. 6 450,87 грн).

7 001 – 8 000 грн – 566 649 человек (ср. 7 475,07 грн).

8 001 – 9 000 грн – 426 819 человек (в среднем 8 476,89 грн).

9 001 – 10 000 грн – 335 127 человек (в среднем 9 469,24 грн).

"Элитные" пенсии (свыше 30 000 грн): Выплаты свыше этого порога получают всего 29 530 человек. Однако средняя пенсия в этой категории очень высока и составляет 47 842,87 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!