Каждый украинец может узнать размер будущей пенсии: как ее увеличить уже сейчас

Украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работающего есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. На портале Пенсионного фонда есть калькулятор, который примерно позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Это очень ориентировочные расчеты, которые позволяют понять, какой может быть будущая выплата.

Чтобы воспользоваться калькулятором, надо войти в свой кабинет, а после – выбрать раздел "пенсионный калькулятор" и то, каким образом будет рассчитан приблизительный размер будущей пенсии. Первый вариант – считать только тот стаж, который у вас уже есть. Второй – посчитать так, как будто вы продолжите работать и будете иметь такой же показатель зарплаты (относительно средней).

Главное – получать официальную зарплату. Но если у вас она низкая, то рассчитывать на значительный размер пенсии не стоит. На самом деле Пенсионный фонд принимает во внимание не размер зарплаты, а размер ЕСВ, уплаченный с зарплаты. Самостоятельно повысить зарплату нанятые сотрудники не могут, однако у любого есть возможность через портал ПФУ увеличить размер уплаченного ЕСВ.

Это поможет в будущем увеличить размер пенсии. Кроме того, может помочь компенсировать "дыры" в стаже. Андрей Дзись советует: постоянная "доплата" ЕСВ дает лучший результат, чем разовый "рывок". "Важная ремарка: повышение ЕСВ имеет смысл, когда оно подкреплено реальной базой (официальным доходом/зарплатой) и уплачивается не эпизодически, а в горизонте лет", – пояснил он.

Есть еще несколько способов увеличить свою пенсию. Например, оптимизация зарплаты (процедура исключения из расчета пенсии периодов с самыми низкими доходами). Это поможет, если:

были длительные периоды низкой официальной зарплаты,

"провалы" в доходе (неполная занятость, простои),

единоразово высокие заработки, которые "размываются" долгими низкими периодами.

В то же время ПФУ часть перерасчетов делает автоматически (например, для работающих пенсионеров при наличии достаточного дополнительного стажа и условий). Однако зарплатные нюансы не всегда "подтягиваются" без участия человека, ибо:

могут отсутствовать/ошибочные данные от работодателя в реестре;

может понадобиться подтверждение справок (особенно за старые периоды);

иногда целесообразность учета заработка после назначения пенсии требует оценки (ПФУ сам отмечает, что может учитываться заработок после назначения/перерасчета "если целесообразно").

"Я бы советовал привлекать юриста, если есть хотя бы один из этих "маркеров": сумма в калькуляторе/в кабинете и сумма в решении ПФУ существенно отличаются, а объяснения "не сходятся", есть неучтенные периоды стажа, сомнительные записи в трудовой, отсутствуют данные в реестре, работа у нескольких работодателей, изменения фамилии и тому подобное. Нужно учесть заработок до 2000 года или есть вопросы по подтверждению справок первичными документами (это частая зона споров). ПФУ отказал в перерасчете/назначении или ответ формальный – тогда юрист готовит запросы, жалобу, а при необходимости – иск, чтобы заставить орган действовать в рамках закона", – объясняет адвокат "Сети права".

Кроме того, можно также выйти на пенсию позже. Тем, кто получил право на пенсию по возрасту, но изъявил желание работать и получать выплату позже, ее увеличат.

В случае назначения пенсии с отсрочкой основной размер выплаты увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

То есть если человек отсрочит свой выход на пенсию на период меньше, чем 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это – 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

