Обещают выплаты "от ООН", а потом крадут все деньги: украинцам дали советы, как распознать мошенников
В Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а потом обчищают карточки жертв. Распознать преступников просто – такие выплаты никогда не осуществляются с помощью онлайн-ботов.
Об этом предупредили в Минсоцполитики. "Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут воров. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", – объяснили в министерстве. Там рекомендуют:
- доверять только официальным ресурсам: это официальные сайты Минсоцполитики, ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины", платформы єДопомога;
- не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах,
- в случае ошибочного ввода данных на мошенническом сайте немедленно заблокировать платежную карту.
Выплаты ООН – как получить настоящую помощь
В Украине действительно продолжается прием заявок на денежные выплаты от ООН – по 6600 грн на человека. Правда, помощь выплачивает не ВПП ООН, а УВКБ ООН. Сумма 6600 грн рассчитана на три месяца, однако поступает она одним платежом. И получить такую финансовую поддержку могут не все – только переселенцы и другие украинцы, которые непосредственно пострадали от войны.
Заявки принимают в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на захист", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию и адрес ближайшего такого пункта можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711.
Документы следует подготовить заранее. Это должны быть оригиналы таких документов для каждого члена семьи:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (ИНН);
- справка ВПЛ (для переселенцев);
- банковская карта главного заявителя (не єДопомога);
- свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение / медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Ждать рассмотрения заявки нужно не менее месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. Однако, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила выплат ВПЛ. Часть переселенцев рискует потерять помощь.
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