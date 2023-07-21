Обещают выплаты "от ООН", а потом крадут все деньги: украинцам дали советы, как распознать мошенников

В Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а потом обчищают карточки жертв. Распознать преступников просто – такие выплаты никогда не осуществляются с помощью онлайн-ботов.

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Об этом предупредили в Минсоцполитики. "Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут воров. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки", – объяснили в министерстве. Там рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам: это официальные сайты Минсоцполитики, ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины", платформы єДопомога;

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах,

на незнакомых и подозрительных сайтах, в случае ошибочного ввода данных на мошенническом сайте немедленно заблокировать платежную карту.

Выплаты ООН – как получить настоящую помощь

В Украине действительно продолжается прием заявок на денежные выплаты от ООН – по 6600 грн на человека. Правда, помощь выплачивает не ВПП ООН, а УВКБ ООН. Сумма 6600 грн рассчитана на три месяца, однако поступает она одним платежом. И получить такую финансовую поддержку могут не все – только переселенцы и другие украинцы, которые непосредственно пострадали от войны.

Заявки принимают в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на захист", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию и адрес ближайшего такого пункта можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711.

Документы следует подготовить заранее. Это должны быть оригиналы таких документов для каждого члена семьи:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (ИНН);

справка ВПЛ (для переселенцев);

банковская карта главного заявителя (не єДопомога);

свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение / медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Ждать рассмотрения заявки нужно не менее месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. Однако, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила выплат ВПЛ. Часть переселенцев рискует потерять помощь.

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