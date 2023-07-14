ООН платит украинцам по 6600 грн: кто получит помощь и как ее оформить
В Украине продолжается прием заявок на денежные выплаты от ООН – по 6600 грн на человека. Это сумма на три месяца, однако поступает она одним платежом. Впрочем, получить такую финансовую поддержку могут не все, а лишь переселенцы и другие украинцы, которые непосредственно пострадали от войны.
Средства предоставляются от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). OBOZREVATEL разобрался с правилами.
Кто может получить 6600 грн от ООН – список
В первую очередь необходимо, чтобы ежемесячный доход на одного члена семьи не превышал 5400 грн. Помощь не дадут тем, кто уже получал какие-либо выплаты от ООН и других международных организаций.
- ВПЛ, которые покинули прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года.
- Украинцы, которые не покидали дома, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенных регионах (в июле это Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская области).
- Люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись на постоянное место жительства (в частности, и из-за границы).
При этом украинцы из указанных категорий должны также соответствовать дополнительным критериям. Нужно "проходить" хотя бы по одному из таких пунктов:
- семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми (необходимо документальное подтверждение).
Куда обращаться за выплатой 6600 грн от ООН
Заявки принимают в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на захист", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию и адрес ближайшего такого пункта можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711.
Документы следует подготовить заранее. Это должны быть оригиналы таких документов для каждого члена семьи:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (ИНН);
- справка ВПЛ (для переселенцев);
- банковская карта главного заявителя (не єДопомога);
- свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение / медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Ждать рассмотрения заявки нужно не менее месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. Однако, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила выплат ВПЛ. Часть переселенцев рискует потерять помощь.
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