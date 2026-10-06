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Нові пенсії та зарплати в Україні: озвучено розміри на наступний рік

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
icon 83,6 т.
Купюри та монети гривні. Ілюстрація
Купюри та монети гривні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images, yzheleznyak/Telegram

В Україні, згідно з розробленим проєктом бюджету, у 2027-му мінімальна пенсія зросте з 2595 до 2878 грн. Притому вже станом на липень 2026-го фактичний прожитковий мінімум (межа бідності) для пенсіонера сягає 7455 грн. Тобто абсолютна більшість українців на заслуженому відпочинку залишатимуться за межею бідності.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. У бюджеті ПФУ коштів на різке підвищення пенсій немає. Проте, такий прожитковий мінімум вчергове показує, що чинна пенсійна система не здатна забезпечити українців на заслуженому відпочинку сумою, необхідною для фізичного виживання (задоволення базових потреб).

Ще одна погана новина – розмір мінімалки. У 2027-му мінімальна зарплата зросте на 10,4% з 8647 до 9546 грн. Це притому, що станом на липень фактичний прожитковий мінімум для працюючого становить 12 105,1 грн.

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Тобто, за межею бідності залишатимуться також ті українці, які працюють повний робочий день та отримують мінімалку. Значна частина з них насправді отримує доплату "в конвертах", разом із тим, частина бюджетників дійсно отримує мінімалку. Йдеться, зокрема, про працівників із вищою освітою. Мінімалку пропонують у державних ботанічних садах, закладах культури тощо.

Фактичний прожитковий мінімум в Україні – це розрахована Мінсоцполітики вартість базового набору продуктів, товарів і послуг за поточними ринковими цінами Держстату. Хоча цей показник щомісяця відображає реальні витрати на життя та рівень бідності, для призначення державних соціальних виплат і пенсій використовується занижений прожитковий мінімум, затверджений у законі про Державний бюджет.

Інфляція у 2027-му складе 8,6%. Це доволі значний показник. За результатами 2026-го очікується зростання цін на 8%, тоді як у 2025-му інфляція була на рівні 12,7%. Разом із тим, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) наступного року може зрости на 5,3%.

У середньому українцям у 2027-му, згідно з оцінками уряду, платитимуть 34 409 грн. Тоді як середня зарплата за результатами цього року має скласти 30 032 грн. Для порівняння: у 2025-му було 25 946 грн.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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