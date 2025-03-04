"Новейшие" пенсии в Украине проиндексировали по сниженным коэффициентам: в ПФУ озвучили цифры

В 2025 году пенсии в Украине проиндексировали на 11,5%, но пенсии, назначенные в 2021-2024 годах, повысили на более низкие коэффициенты – от 2,3% до 5,75%. Таким образом, правительство пытается сократить разницу между "старыми" и "новыми" пенсиями, которая раньше могла достигать 50%.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 1 марта 2025 года в Украине проведена индексация пенсий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №209 от 25.02.2025 года.

Общий коэффициент повышения пенсий в 2025 году составил 1,115. Однако для страховых пенсий, предназначенных в 2021-2024 годах, были применены более низкие коэффициенты повышения. Это решение было принято с целью постепенного уменьшения диспропорций между пенсиями, назначенными в разные годы.

Почему "новые" пенсии индексировали меньше

Проблема дисбаланса пенсий в Украине возникает из-за механизма их начисления. В формуле расчета пенсии важную роль играет показатель средней зарплаты в стране за период работы лица. Поскольку уровень зарплат рос с годами, украинцы, выходившие на пенсию позже, получали значительно более высокие выплаты, чем те, кто стал пенсионерами раньше.

Например, если два человека работали на одной должности одинаковое количество лет, но один вышел на пенсию в 2001 году, а второй – в 2022-м, то их пенсии могут отличаться в полтора раза. Чтобы сократить этот разрыв, правительство приняло решение о дифференцированной индексации:

пенсии, назначенные в 2021 году , повышены на 1,0575 ;

, повышены на ; пенсии, назначенные в 2022 году , повышены на 1,046 ;

, повышены на ; пенсии, назначенные в 2023 году , повышены на 1,0345 ;

, повышены на ; пенсии, назначенные в 2024 году, повышены на 1,023.

В то же время для пенсионеров, получивших свои выплаты раньше, индексацию провели по более высокому коэффициенту – 1,115. Благодаря такому перерасчету правительство пытается выровнять уровень пенсионных выплат, чтобы "старые" пенсии приблизились к "новым".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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