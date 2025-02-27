Украинцам рассказали о возможности снижения пенсионного возраста: чего ожидать

В Украине не планируют снижать пенсионный возраст. При чем, даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65-ти. В Минсоцполитики объясняют: в настоящее время страна не может позволить себе пойти на такой шаг.

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Как рассказала первая заместительница главы министерства Дарья Марчак во время Zoom-конференции о будущем солидарной пенсионной системы, причиной низкой средней продолжительности жизни является "чрезмерная преждевременная смертность мужчин в возрасте 45-50 лет". Впрочем, те, кто преодолевает этот возраст, по ее словам, потом живут долго.

"Период жизни на пенсии составляет примерно 15 лет. ... Поэтому пересмотр пенсионного возраста пока не предвидится. Точно в сторону снижения мы не можем себе позволить как страна", – рассказала Марчак.

В то же время, требования к стажу для пенсии в Украине меняются каждый год – причем в сторону ужесточения. Так, если в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требовался 31 год стажа, то в 2025-м уже нужно 32. Более того:

в 2026 году минимум вырастет до 33 лет;

в 2028-м достигнет 35 лет.

Тем не менее выходить на пенсию украинцы могут не только в 60 лет. Так:

Для назначения пенсии в 65 лет нужно 15 лет стажа.

Это единственное требование к стажу, которое не меняется.

Для выхода на пенсию в 63 года в 2025 году нужно 22 года стажа.

Если же до 65 лет человек не накопил 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые не имеют официальной работы, могут покупать стаж для получения высокой пенсии в будущем. Причем легально – для этого они должны платить добровольные страховые взносы. Размер взноса можно определять самостоятельно, однако для начисления полного месяца стажа он не может быть ниже 1 760 грн.

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