Не выписка и не справка: какой документ является обязательным для владельцев домов в Украине

В Украине каждый владелец дома должен иметь технический паспорт, ведь именно он фиксирует реальные характеристики недвижимости и является обязательным для регистрации, продажи или ввода в эксплуатацию. Без актуального техпаспорта, внесенного в ЕГЭССБ, любые юридические действия с домом могут быть невозможными.

Об этом напомнили юристы компании "Земельный фонд Украины". Построить дом – пройти только половину пути, ведь после завершения строительных работ владельцев ждет не менее важный этап, такой как оформление документов.

Именно здесь часто возникает путаница между выпиской из Государственного реестра прав и техническим паспортом на дом. Однако, специалисты отмечают, что это разные документы с разным назначением, и отсутствие одного из них может остановить любую операцию с недвижимостью.

Что такое технический паспорт и чем он отличается от выписки из реестра

Технический паспорт на дом – это детальное техническое описание объекта недвижимости. Он не подтверждает право собственности, но содержит полную информацию о физических и конструктивных характеристиках дома. Выписка из реестра отвечает на вопрос "кто владелец", а техпаспорт – "что именно является объектом". В техническом паспорте указываются:

фактическая общая и жилая площадь, количество комнат, высота потолков;

материалы стен, фундамента, перекрытий;

планировка, расположение перегородок;

год постройки и техническое состояние объекта.

Важный нюанс, что сегодня технический паспорт должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ). Если документа нет в этой базе, с юридической точки зрения его просто не существует.

Когда без технического паспорта не обойтись

О техпаспорте часто вспоминают тогда, когда возникает срочная необходимость оформить сделку или право. На самом же деле этот документ нужен во многих жизненных ситуациях:

ввод дома в эксплуатацию: без проведения обмеров и инвентаризации невозможно получить сертификат готовности;

без проведения обмеров и инвентаризации невозможно получить сертификат готовности; купля-продажа, дарение или наследование: нотариус обязательно проверяет актуальность технических данных;

нотариус обязательно проверяет актуальность технических данных; разделение или объединение недвижимости: например, если дом нужно разделить на два отдельных адреса;

например, если дом нужно разделить на два отдельных адреса; узаконивание самовольного строительства или пристроек: перед легализацией объект должен быть технически зафиксирован;

перед легализацией объект должен быть технически зафиксирован; судебные споры относительно недвижимости.

Кто может заказать техническую инвентаризацию

Заказчиком технической инвентаризации может быть не только владелец дома. Закон позволяет обращаться также:

владельцам объектов незавершенного строительства;

заказчикам строительства;

наследникам (по запросу нотариуса);

лицам, которые имеют другие вещные права на недвижимость;

органам или организациям, управляющим имуществом (ЖСК, дачные или гаражные кооперативы, садовые товарищества).

Когда проводится техническая инвентаризация

перед вводом завершенного строительством объекта в эксплуатацию;

перед государственной регистрацией права собственности на незавершенное строительство;

в случае разделения, объединения или выделения доли из недвижимости;

на основании судебного решения;

в других случаях по инициативе собственника.

В то же время для регистрации специального имущественного права на будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не нужна. Инвентаризация бывает двух основных видов:

первичная, которая проводится впервые после возведения объекта;

повторная, которая фиксирует изменения, которые произошли в доме со временем (перепланировка, реконструкция, пристройки).

В предусмотренных законом случаях инвентаризация может сопровождаться техническим обследованием, о чем делается отдельная отметка в паспорте. Технический паспорт является базовым документом в большинстве юридических действий с недвижимостью. Его используют для:

государственной регистрации права собственности и приватизации;

заключения договоров купли-продажи или дарения;

реконструкции, капитального ремонта и перепланировки;

изменения целевого назначения объекта;

оформления наследства;

разделения или выделения доли из имущества;

рассмотрения судебных споров.

