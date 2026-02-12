Не выписка и не справка: какой документ является обязательным для владельцев домов в Украине
В Украине каждый владелец дома должен иметь технический паспорт, ведь именно он фиксирует реальные характеристики недвижимости и является обязательным для регистрации, продажи или ввода в эксплуатацию. Без актуального техпаспорта, внесенного в ЕГЭССБ, любые юридические действия с домом могут быть невозможными.
Об этом напомнили юристы компании "Земельный фонд Украины". Построить дом – пройти только половину пути, ведь после завершения строительных работ владельцев ждет не менее важный этап, такой как оформление документов.
Именно здесь часто возникает путаница между выпиской из Государственного реестра прав и техническим паспортом на дом. Однако, специалисты отмечают, что это разные документы с разным назначением, и отсутствие одного из них может остановить любую операцию с недвижимостью.
Что такое технический паспорт и чем он отличается от выписки из реестра
Технический паспорт на дом – это детальное техническое описание объекта недвижимости. Он не подтверждает право собственности, но содержит полную информацию о физических и конструктивных характеристиках дома. Выписка из реестра отвечает на вопрос "кто владелец", а техпаспорт – "что именно является объектом". В техническом паспорте указываются:
- фактическая общая и жилая площадь, количество комнат, высота потолков;
- материалы стен, фундамента, перекрытий;
- планировка, расположение перегородок;
- год постройки и техническое состояние объекта.
Важный нюанс, что сегодня технический паспорт должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ). Если документа нет в этой базе, с юридической точки зрения его просто не существует.
Когда без технического паспорта не обойтись
О техпаспорте часто вспоминают тогда, когда возникает срочная необходимость оформить сделку или право. На самом же деле этот документ нужен во многих жизненных ситуациях:
- ввод дома в эксплуатацию: без проведения обмеров и инвентаризации невозможно получить сертификат готовности;
- купля-продажа, дарение или наследование: нотариус обязательно проверяет актуальность технических данных;
- разделениеили объединение недвижимости: например, если дом нужно разделить на два отдельных адреса;
- узаконивание самовольного строительства или пристроек: перед легализацией объект должен быть технически зафиксирован;
- судебные споры относительно недвижимости.
Кто может заказать техническую инвентаризацию
Заказчиком технической инвентаризации может быть не только владелец дома. Закон позволяет обращаться также:
- владельцам объектов незавершенного строительства;
- заказчикам строительства;
- наследникам (по запросу нотариуса);
- лицам, которые имеют другие вещные права на недвижимость;
- органам или организациям, управляющим имуществом (ЖСК, дачные или гаражные кооперативы, садовые товарищества).
Когда проводится техническая инвентаризация
- перед вводом завершенного строительством объекта в эксплуатацию;
- перед государственной регистрацией права собственности на незавершенное строительство;
- в случае разделения, объединения или выделения доли из недвижимости;
- на основании судебного решения;
- в других случаях по инициативе собственника.
В то же время для регистрации специального имущественного права на будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не нужна. Инвентаризация бывает двух основных видов:
- первичная, которая проводится впервые после возведения объекта;
- повторная, которая фиксирует изменения, которые произошли в доме со временем (перепланировка, реконструкция, пристройки).
В предусмотренных законом случаях инвентаризация может сопровождаться техническим обследованием, о чем делается отдельная отметка в паспорте. Технический паспорт является базовым документом в большинстве юридических действий с недвижимостью. Его используют для:
- государственной регистрации права собственности и приватизации;
- заключения договоров купли-продажи или дарения;
- реконструкции, капитального ремонта и перепланировки;
- изменения целевого назначения объекта;
- оформления наследства;
- разделения или выделения доли из имущества;
- рассмотрения судебных споров.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экспертной среде считают, что после завершения активных боевых действий в Украине подорожают квартиры и дома. Ведь, утверждается, рост стоимости недвижимости является непременным "атрибутом" окончания войн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!