Украинцам стоит готовиться к подорожанию квартир: назван срок

В экспертной среде считают, что после завершения активных боевых действий в Украине подорожают квартиры и дома. Ведь, утверждается, рост стоимости недвижимости является непременным "атрибутом" окончания войн.

Об этом OBOZ.UA рассказал член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук. Он отметил: также будет расти и спрос на жилье. Среди причин этого эксперт выделяет:

возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает Пилипчук.

Какие квартиры будут выбирать украинцы

В то же время, отметил он, из-за привыкания к войне украинцы будут интересоваться как квартирами на относительно высоких этажах, так и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на то, что ранее в экспертной среде высказывали мнение, что из-за обстрелов спрос на такие опции спадет.

"Война затянулась – и показала, как быстро люди ко всему привыкают. Вспомните 2022 год – как только загудит сирена, никого на улице нет. Теперь же все на улице, с детьми даже. Поэтому, думаю, будут пользоваться спросом и верхние этажи, и пентхаусы, и террасы", – считает Пилипчук.

Вместе с тем, прогнозирует он, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир, а за сдачу жилья без договора и сознательное игнорирование законов будут предусматриваться существенные штрафы. Власти хотят сделать "серую" аренду невыгодной и постепенно вывести рынок квартир из тени.

