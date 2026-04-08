НБУ выпустил новую праздничную монету необычной формы: как выглядит и сколько стоит

Национальный банк Украины(НБУ) к пасхальным праздникам ввел в обращение новую памятную монету "Пасхальная радость. Писанка". Она чтит традиции Полесья – одного из древнейших этнографических краев Украины. Новая монета стоит 8 832 грн и доступна к покупке с 7 апреля.

Именно полесские орнаменты отражает новая памятная монета, пишет Национальный банк Украины. Новая монета продолжает серию "Украинское наследие".

Серебряная монета (999 проба, 31,1 г) номиналом 10 гривен украшена эмалью и патинированием. Дизайн разработала Александра Кучинская. Тираж – до 15 000 штук.

Аверс (лицевая сторона) украшен крестом, который делит монету на четыре сектора с орнаментами писанок Полесья:

Ровенская область: волны (долголетие), сетка (связь миров) и грабельки (дождь).

Волынь: звезда и солнце (свет), точки (зарождение жизни) и волны.

Житомирщина: грабельки и солнце.

Киевщина: спирали (бесконечность) и сетка.

Реверс посвящен традиционной писанке Черниговщины с орнаментом "ружа" (заря). Она символизирует солнце, огонь и весеннее пробуждение. Красный цвет в дизайне означает здоровье и силу, а черный – плодородную землю и память рода.

Писанкарство – искусству, которое в 2024 году было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Цена новой монеты составляет 8 832 грн. Она доступна с 7 апреля 2026 года в интернет-магазине НБУ.

Также новинку реализуют банки-дистрибьюторы:

"Укргазбанк";

"ПриватБанк";

"Таскомбанк";

"Ощадбанк";

"ПУМБ".

Прошлогодняя Пасхальная монета прошлого года

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 10 грн необычной формы – она яйцевидная и посвящена украинскому писанкарству. Монета была изготовлена из серебра, украшена эмалью и позолотой, а ее дизайн содержал символические элементы – дерево жизни с писанками и традиционные орнаменты.

Тираж был ограничен (до 15 тысяч штук), а приобрести ее можно было через интернет-магазин НБУ или банки-дистрибьюторы. В целом монета имеет коллекционный характер и подчеркивает культурную ценность украинской писанки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

