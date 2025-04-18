НБУ выпустил новые "нестандартные" 10 грн: как выглядит уникальная монета

Нацбанк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра, а также украшена эмалью и локальной позолотой. При этом форма монеты уникальна – вместо обычной круглой она яйцеобразна. Посвящена же монета писанкарству – традиционному украинскому искусству росписи пасхальных яиц символическими орнаментами.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Пасхальная радость. Писанка".

"Во многих культурах символом Пасхи является писанка. Но именно украинская писанка отличается от других – изящная, богатая орнаментами и содержанием, она воплощает в себе глубокую традицию и многовековое мастерство писанкарства. В 2024 году это украинское декоративное искусство официально включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в описании монеты.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами.

Что известно о новой монете

Номинал – 10 грн.

Тираж – до 15 000 штук.

Материал чеканки – серебро 999 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Гурт – с секторальным рифлением.

Где можно купить монету

Купить новую памятную монету в специальном футляре можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

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