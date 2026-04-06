Нацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Монета войдет в серию "Украинское государство".

В то же время, пока о новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 75 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 35 мм.

Отчеканена она будет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка).

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:

Культурной.

Исторической.

Нумизматической ценностью.

Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.

Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

