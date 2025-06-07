НБУ оштрафовал компанию "Новой почты": посылки будут тщательно контролировать, а заработки клиентов – считать

НБУ оштрафовал компанию "НоваПей" (дочерняя компания ООО "Новая Почта", которую используют для оплаты посылок и денежных переводов) на 90 млн за нарушение закона о финансовом мониторинге. В "Новой почте" уже подтвердили, что заплатят штраф и добавили, что компания будет наблюдать за количеством отправленных посылок и засумами, которые получают украинцы через "НоваПей".

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Как отмечается в сообщении НБУ, штраф в размере 90 658 967 грн наложили за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

В "Новой почте" объяснили: большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

Что теперь изменится?

"Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже ввел ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор", - отметили в компании.

В частности, если клиент (не ФЛП, а обычное физлицо) получает большое количество наложенных платежей (то есть фактически использует "Новые почту" для продажи товаров), у него могут попросить объяснения относительно происхождения денег (если это торговля без регистрации ФЛП, то услуги ограничат).

"Если вы, как физическое лицо, получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер - NovaPay, обязан требованиями Закона Украины #361-IX ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег. Если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность - открывайте ФЛП или другую юридическую форму работы. А мы готовы быстро и удобно заключить договоры на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу", - отметили в компании.

Адвокат Богдан Янкив в своем Telegram-канале прокомментировал это событие. В своих соцсетях "Новая почта" сначала сообщила, что будет проверять, если клиент отправил более пяти посылок в месяц на сумму от 30 тыс. грн (то есть получил наложенный платеж на указанную сумму за посылки), то такого клиента дополнительно проверят. Это сообщение "Новая почта" удалила, а адвокат объяснил: "НоваПей" не имеет право разглашать сведения о лимитах после которых проводится финмон (именно поэтому пропала информация о 5 переводах и 30 тыс.

"НоваПей, как и любые другие субъекты финмониторинга типа банков не имеют права способствовать прохождению финмониторинга. НоваПей, как и другие, не может беспричинно восстановить деловые отношения с нового квартала или с нового месяца. НоваПей, как и другие, обязана следить за выкручиванием лимита у ФЛП в течение нескольких месяцев, проверять доступ к аккаунтам посторонних лиц и тому подобных вещей", - отметил адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч физических лиц - предпринимателей (ФОПов) в Украине участвуют в противоправных схемах, что наносит бюджету ущерб на 70 млрд грн ежегодно. Чтобы предотвратить это, в Украине могут создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

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