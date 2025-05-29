В Украине начнут "охоту" на нечестных "ФОПов": кому из предпринимателей грозят проблемы

Десятки тысяч физических лиц – предпринимателей (ФЛП или с украинского "ФОПов") в Украине участвуют в противоправных схемах, что наносит бюджету ущерб на 70 млрд грн ежегодно. Чтобы предотвратить это, в Украине могут создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

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Об этом на встрече с руководством Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) и Государственной налоговой службы заявил и.о. директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Сергей Перхун. Он отметил, что украинских "ФОПов" используют в схемах по уклонению от уплаты налогов и вывода денежных средств в наличные.

"Для эффективного и, главное, своевременного противодействия таким схемам мы предлагаем создать так называемый Центр противодействия налоговым правонарушениям", – отметил руководитель БЭБ.

Руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук объяснил, как работают схемы с обходом уплаты налогов. Молодежь (преимущественно студенты) за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые используются в комплексе с персональными данными владельцев. Это позволяет предприятиям реального сектора экономики ежегодно платить на 70 млрд грн налогов меньше.

Но создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит масштабировать положительные наработки по борьбе с использованием "ФОПов" для уклонения от налогообложения. Также можно будет внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы.

В БЭБ также отметили необходимость законодательных изменений, в частности таких, которые привлекут к контролю в сфере налогообложения также БЭБ и ГСФМ. Это позволит:

усилить институциональную способность органов, привлеченных к противодействию экономическим правонарушениям;

разработать согласованную систему выявления рисков и внедрить европейские стандарты реагирования на них;

наладить совместную аналитическую работу.

Отмечается, что только в течение последнего года на банковских счетах предприятий, которые имеют признаки "фиктивности", было остановлено почти 30 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ФОПы с 1 апреля не могут получать наложенный платеж наличными через "Новую почту" – все расчеты будут только безналичными. Для предпринимателей это означает необходимость иметь официальный банковский счет и соблюдать новые правила финансового контроля.

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