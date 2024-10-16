Назван новый размер пенсий в Украине: кто получает более 10 тыс. грн в месяц в октябре

В Украине по состоянию на 1 октября – 10,34 миллиона пенсионеров. 25% украинских пенсионеров получают около 2760 грн (66 долларов по курсу на момент написания текста). Самые большие выплаты у пенсионеров из Киева, а самые маленькие – в западных регионах.

Видео дня

Об этом говорится в данных Опендатабот. 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране – 5851 грн, или 141$.

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов, или 2760 грн в месяц. 25,6%, или 2,64 млн пенсионеров получают от 5000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6860 грн, или 165 $.

18,6%, или 1,92 млн пенсионеров получают от 4000 до 5000 грн. Средняя пенсия в этой группе – 4414 грн, или 100$. Только у 12,7%, или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем пенсионеры в этой группе получают 15 354 грн, или 370 долларов.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!