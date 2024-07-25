Для части украинцев пенсии подняли почти на 6 тысяч: кто получает уже больше 100 тысяч

В Украине средняя пенсия судей с 1 января по 1 июня 2024-го выросла с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. грн в месяц. Это единственная категория пенсионеров, чьи выплаты в десятки раз выше средней пенсии по стране.

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Об этом говорится в данных, опубликованных на официальной странице ПФУ. Так, средняя пенсия составляет на июнь 5,8 тыс. грн, а в январе была на уровне 5,3 тыс. грн.

Отметим, в Украине 6,33 млн пенсионеров (из 10,2 млн) получают пенсию, размер которой меньше 5 тыс. грн. При этом только 3,9 млн. пенсионеров получают более 5 тыс. грн. Следовательно, 61,7% украинцев на пенсии получает гораздо меньше фактического прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить за даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Следовательно, семья из двух взрослых и двух детей в возрасте до 6 и старше 6 лет (без учета расходов на аренду) для обеспечения своих базовых нужд должна получать 32 607,63 грн. Если семья живет на меньшую сумму, она находится на грани бедности.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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