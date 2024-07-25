Налоговая насчитала мужчине 2,3 млн грн платежей: что стало причиной и как избежать мошеннических схем

Налоговая насчитала мужчине 2,3 млн грн налоговых обязательств за участие в схеме дропов, когда он отдал свою банковскую карточку мошенникам, которые использовали ее для сокрытия доходов. Поэтому гражданин получил почти 9,5 млн грн на счет в 2023 году, что облагается НДФЛ и военным сбором.

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О миллионном доначислении идет речь в документах налоговой, с которыми ознакомился Forbes. Эта ситуация подчеркивает риски, связанные с участием в подобных финансовых махинациях, а также важность соблюдения налогового законодательства.

Дропы, или "денежные мулы" – это люди, которые продают свои персональные данные и позволяют открыть банковские счета на свое имя. Они передают банковские карты мошенникам, использующим эти счета для проведения финансовых операций с целью уклонения от налогов и сокрытия доходов от незаконной деятельности. За это дропы получают в среднем $100, однако несут значительные риски, в том числе юридические и финансовые.

В 2023 году гражданин получил на свой банковский счет почти 9,5 млн. грн. Эти суммы считаются доходом физических лиц и облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. После проверки налоговая насчитала мужчине 2,3 млн грн денежных обязательств, что включает неуплаченные налоги и штрафы.

Налоговая служба также установила подобный случай с другой гражданкой, через счета которой прошло 2 млн. грн. Ей было начислено 500 000 грн. налогов и штрафов. Эти люди фактически не получали указанные средства, а просто предоставляли свои счета для хранения и последующего перевода денег по цепочке схемы.

Этот пример демонстрирует серьезные риски для соглашающихся продавать свои персональные данные и использовать свои банковские счета для схем дропов. Ранее такие лица могли попасть в "черные списки" банков, что усложняло их дальнейшее трудоустройство. Теперь они рискуют получить значительные штрафы от налоговых органов.

Forbes обратился к главе налогового комитета Верховной Рады Данилу Гетманцеву ("Слуга народа") с вопросом, не выглядит ли эта история так, что наказания получают простые исполнители, тогда как организаторы схем остаются безнаказанными. Гетманцев ответил, что Нацбанк тщательно проверяет такие операции, и организаторы также несут более строгие последствия. Он также отметил, что "дропами" чаще становятся студенты и пенсионеры, через счета которых проходят значительные финансовые потоки, используемые для незаконной деятельности.

В конце мая Национальный банк Украины (НБУ) объявил о мерах по борьбе со схемами дропов. Глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Дмитрий Олейник рассказали, что через сотни тысяч небольших платежей между тысячами банковских карт преступники скрывают финансовые операции для контрабанды, торговли наркотиками, оружием и другой незаконной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Красногвардейский районный суд Днепра обязал "Идея Банк" заплатить своей клиентке 10 тыс. долларов компенсации. Мошенники с помощью фальшивой подписи и документов пришли в отделение банка и сняли все средства со счета.

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