Суд обязал банк заплатить клиентке $10 тыс. компенсации: с ее счета с фальшивой подписью украли все деньги

Красногвардейский районный суд Днепра обязал "Идея Банк" заплатить своей клиентке 10 тыс. долларов компенсации. Мошенники с помощью фальшивой подписи и документов пришли в отделение банка и сняли все средства со счета.

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Об этом говорится в решении суда по делу №204/9122/21. "Взыскать с Акционерного общества "Идея Банк" денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по состоянию на дату принятия решения по официальному курсу Национального банка Украины составляет 410 434 (четыриста десять тысяч четыреста тридцать четыре) грн", - говорится в решении суда.

Кроме того, банк вынужден заплатить 412,2 долларов процентов годовых и 5500 грн, которые истица потратила на экспертизу. Да, женщина открыла счет в банке и пополнила его на 10 тыс. долларов.

А когда она пыталась снять деньги, получила ответ о том, что на ее текущем счете в долларах США денежные средства отсутствуют. Но никакой финансовой операции по получению денежных средств с вышеуказанного счета истец не осуществляла и деньгами не пользовалась.

"Из выписки по счету усматривается, что денежные средства в сумме 10 000,00 долларов США были сняты неизвестным лицом через кассу отделения №2 АО "Идея Банк" в г. Днепре", – говорится в материалах дела.

Согласно заключению эксперта №СЭ-19/104-23/46159-ПЧ, подпись в графе "Подпись получателя" заявления на выдачу наличности № 3576352 исполнена другим лицом (а.с.229-236 т.3). То есть ее деньги украли мошенники.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом менее заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

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