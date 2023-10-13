Налоги на квартиры пересчитают украинцам: сколько придется платить за каждый квадрат

В Украине в 2024-м нужно будет заплатить налоги за квартиры за 2023-й. Размер налога составит 100,5 грн за квадратный метр, который превышает установленную законом норму. Норма для квартиры – 60 квадратов, а для дома – 120 квадратов.

Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, налог насчитывается только на "лишнюю" площадь. Местная власть имеет право увеличить "норму", но чаще всего это не делает, так как собранные средства поступают в бюджет. "Норма" составляет:

60 квадратов для квартиры – за каждый следующий квадратный метр нужно платить налог;

120 квадратов для дома – за каждый следующий квадратный метр нужно платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира – за каждый следующий квадратный метр нужно платить.

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Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В 2023 году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100,5 грн за квадратный метр.

Как говорится в разъяснении ГНС, не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или в зоне боевых действий. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан заплатить его в течение двух месяцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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