Цены на квартиры пересчитали, ожидать возврата стоимости бесполезно: что происходит на рынке недвижимости

В Украине существенно изменилась ситуация на рынке недвижимости. Стоимость жилья в долларовом эквиваленте фактически вернулась к уровню 2021 года. В то же время в гривне квартиры резко подорожали и цены уже вряд ли вернутся к прошлым уровням. Через несколько недель также заметно выросли цены и на аренду жилья. О том, сколько стоит квартира и как могут измениться цены в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены на квартиры взлетели почти по всей стране

В 2023-м, по сравнению с 2022-м, рынок недвижимости восстановился. К примеру, в октябре 2021-го средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла 67 тыс. долларов, а по состоянию на сейчас – 65,5 тыс. долларов (данные lun). Правда, средняя стоимость квартир на рынке значительно отличается от стоимости квартир, которых удалось продать. То есть владельцы традиционно хотят за свое жилье гораздо больше, чем в результате получат. Если же учитывать стоимость только продавших квартир, однокомнатная квартира стоит 56,5 тыс. долларов.

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В то же время, по данным другого крупного портала недвижимости, dim.ria, в среднем однокомнатная квартира в Киеве стоит 86,6 тыс. долларов. Средняя цена по Киеву вам ничего не даст. Средняя цена на однокомнатную вам не покажет, за какую цену вы можете купить квартиру где-то в не новейшем ЖК где-то в Святошинском районе, или тем более Деснянском, не покажет также, сколько стоит квартира в центре. То есть если вы узнаете среднюю стоимость между центром и удаленным районом вы получаете сумму, которой вам будет многовато для покупки жилья не в центре и мало для того, чтобы купить жилье в центре", - рассказывает OBOZREVATEL киевский риэлтор Максим.

По его словам, гораздо полезнее оценивать стоимость недвижимости в конкретном сегменте рынка. За год, по данным dim.ria, в Киеве квартиры подорожали на 9%. Наибольший рост цены произошел в Закарпатской области. Всего за один год цены здесь взлетели на 37,8% до 51,2 тыс. долларов за однокомнатное жилье. В то же время в Киевской области (без столицы) в среднем квартира стоит 42,9 тыс. долларов, а во Львовской – 61,6 тыс. долларов.

Стоимость недвижимости выросла по всей стране, кроме Херсонской области (данные также не учитывались во временно оккупированных регионах). В Херсонской области за год стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 25% до 24,5 тысячи долларов. Значительно выросла стоимость жилья в гривневом эквиваленте.

Так, в октябре 2021 однокомнатная квартира в гривне в среднем стоила 1,7 млн грн. На данный момент за такую же квартиру в гривне придется заплатить уже 2,48 млн грн (хотя в долларовом эквиваленте цена и снизилась).

Как изменилась стоимость аренды жилья

Традиционно в Украине осенью увеличивается спрос на жилье в крупных городах. Начинается активный бизнес-сезон, украинцы возвращаются в города с начала учебного года у детей, также приезжают студенты. Президент Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита прогнозирует, что цены осенью могут вырасти примерно на 10%.

Такая тенденция уже реализовалась . Еще одна проблема: стало гораздо труднее найти жилье. Если еще в мае арендаторам можно было выбирать квартиру в ряде вариантов, то сейчас выбирать могут уже владельцы жилья. В преддверии отопительного сезона и из-за угрозы атакой РФ объектов энергетической инфраструктуры труднее сдать в аренду квартиру, которая находится выше 5-го этажа.

"Квартиры на последних этажах, дома без газа, жилье, которое находится возле энергетических объектов – такое жилье, конечно, труднее сдать в аренду. У меня не было таких клиентов, но были клиенты, которые спрашивали, нет ли рядом военных объектов, ТЭЦ", – говорит риэлтор Максим.

Найти однокомнатную квартиру вблизи станции метро с косметическим ремонтом в столице можно в среднем за 10 тыс. грн. В то же время во Львове средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 18 тыс. грн. Поток переселенцев значительно уменьшился, однако из-за активных ракетных атак желающих арендовать жилье во Львове больше, чем в столице.

До конца года, вероятно, стоимость аренды значительно изменяться не будет. Конечно, ситуацию может кардинально изменить ситуация на фронте. Существуют не только "плохие" сценарии (повторение массовых отключений света, более активные ракетные атаки со стороны РФ, активизация военных действий в новых направлениях и т.д), но и положительные. Например, окончание войны приведет к возвращению по меньшей мере части беженцев, возвращению жителей столицы из других регионов Украины. Это также приведет и к росту спроса на жилье.