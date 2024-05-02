Может ли закон о мобилизации вернуть украинцев из-за границы: принудительная депортация, новые правила и громкие заявления от ЕС

Более миллиона украинских мужчин призывного возраста находятся за границей. Их возвращение по меньшей мере частично решило бы вопрос мобилизации и дефицита кадров (стране, по правительственным оценкам, не хватит около 6 млн работников), повлияло бы оно и на способность обеспечивать военных, и на мобилизационный резерв.

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, частично ограничивает права уклонистов, находящихся за рубежом, – они не смогут получать консульские услуги, в частности продлить срок действия паспорта, пока не актуализируют свои данные в ТЦК. Впрочем, в европейских странах они смогут находиться и с устаревшими паспортами. Ряд стран уже выступили с заявлениями, что из-за этого украинских мужчин не будут депортировать.

И хотя по меньшей мере в Польше и Литве намекают, что "любая помощь (в возвращении уклонистов. – Ред.) возможна", технически это реализовать невозможно. В ЕС заботятся о правах каждого человека, который находится в пределах их юрисдикции. Поэтому вопрос депортации может рассматриваться исключительно индивидуально и в случаях, когда в Украине уклонист находится в розыске, а европейские юристы уверены, что дома этого человека ждет правосудие и угрозы его жизни и здоровью нет.

О том, как пытаются решить вопрос возвращения военнообязанных и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

Вернут ли мужчин в Украину

Только в странах ЕС, Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинцев призывного возраста, уехавших за границу после начала полномасштабной войны, говорится в данных Евростата. Издание BBC посчитало, что вместе с мужчинами, оказавшимися в ЕС до большой войны, в указанных странах находятся 768 тыс. украинских мужчин. Кроме того, часть украинцев уехала в Молдову, Великобританию, США, Канаду и другие страны. Вместе это не менее миллиона мужчин призывного возраста. Эта цифра сопоставима с количеством мобилизованных за все время полномасштабной войны.

Важно отметить, что ни одна европейская статистика не отслеживает, имели ли право эти мужчины на выезд из Украины. Более того, украинские мужчины, пользуясь своим гражданством, получают статус временной защиты, что позволяет легально находиться и работать в западных странах.

Новый закон о мобилизации ограничит украинцам, которые не состоят на военном учете и не обновили свои данные, доступ к консульским услугам за рубежом. Закон еще не вступил в силу, а иностранные паспорта гражданина Украины за границей выдавать уже перестали. Выдачу возобновят, но, прежде чем получить консульскую услугу, придется обновить военно-учетные данные. Тот, кто этого не сделает, не сможет за границей:

продлить срок действия загранпаспорта (не сможет его предъявлять в разных учреждениях в странах пребывания);

регистрировать рождение ребенка;

подтверждать документы (переводить);

получать консультации по своим правам за границей;

получать помощь консула во взаимодействии с органами власти страны, где находится и т.д.

Впрочем, глава польского МВД Марцин Кервинский уже заявил, что украинцев с просроченными паспортами депортировать не собираются. "Люди с документами, у которых истек срок действия, будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы", – сказал он. То есть, просто лишив уклонистов консульских услуг, вернуть их в Украину не получится.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии немецкому изданию DW заявила: "Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет". Она также добавила, что в мае в Украину приедет еврокомиссар по внутренним вопросам для обсуждения статуса украинцев.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно находящихся за границей, в настоящее время определяется из доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", – говорится в разъяснении украинского МИД.

Возможна ли депортация?

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии OBOZ.UA объяснил: вариант принудительного возвращения военнообязанных практически невозможен. "Нет таких механизмов. Мы можем только призывать возвращаться", – говорит Мережко.

По процедуре, чтобы добиться депортации, в Украине должно быть начато уголовное производство в отношении уклониста. Должно быть подозрение или приговор суда. После этого Украине нужно инициировать процедуру депортации. Однако если страна, в которой находится уклонист, будет считать, что после депортации появится угроза для жизни человека, такой депортации, вероятно, не будет.

Украине не удается вернуть из западных стран даже известных коррупционеров, вина которых может быть доказана в судах. Однако многое зависит от позиции страны, в которой находится беженец.

"Япония не дает визы мужчинам такого возраста, когда они могут быть военнообязанными", – рассказывает Мережко. Представители правительств Польши и Литвы уже сделали несколько громких заявлений по возвращению военнообязанных в Украину.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "любая поддержка возможна", однако решение должно быть принято на уровне Брюсселя. Наиболее радикальный вариант, о котором сейчас публично не говорят и который вряд ли будет принят, – отказ продлить особый статус для военнообязанных мужчин. Тогда они потеряют возможность легально находиться в ЕС и работать.

"Важно, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем по этой теме идут", – говорит польский министр. Косиняк-Камыш намекнул, что решение вернуть украинских мужчин домой было бы положительно воспринято и польским обществом.

"Думаю, что многие наши земляки удивлялись и удивляются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин и слышат о том, сколько стоит нам помощь Украине", – добавил он. Журналисты спросили у заместителя министра иностранных дел Польши Анджея Шейны, что будет, если Украина попросит не давать вид на жительство мужчинам. Он ответил: "Мы точно не будем защищать уклонистов".

О готовности помогать Украине возвращать своих мужчин также заявили и в Литве. "Необходимо совещаться с самими украинцами. В первую очередь это их граждане, и я думаю, что главы государств посоветуются и примут определенные решения", – заявил член Сейма Литвы Арвидас Поцюс.

Если Польша и Литва и будут возвращать украинских военнообязанных, ничего не будет мешать украинцам переехать в другие страны, говорит Мережко. По его словам, нужно создавать стимулы для возвращения украинцев. Однако какие это должны быть стимулы и возможно ли уговорить мужчин вернуться домой – вопрос открытый.

Также важно, чтобы украинские власти уже сейчас разговаривали с партнерами и обсуждали ситуацию, которая сложится после окончания войны. Если мужчины будут понимать, что им придется возвращаться в Украину и их обязательно лишат легального статуса после окончания войны, это также может повлиять на их желание выполнять украинские законы. В то же время масштабная депортация всех военнообязанных из ЕС в Украину – почти невозможный сценарий.

OBOZ.UA также отправил запрос в МИД и Кабмин с вопросом, будет ли Украина обращаться к правительствам других стран с просьбой посодействовать возвращению домой украинских мужчин и о каких именно мерах идет речь.