В Германии предлагают отменить выплаты для украинцев: как будут потом помогать

В немецком правительстве предлагают ввести новый правовой статус для беженцев из Украины. Это позволит уменьшить объем социальных выплат и привлечь больше получателей пособия на рынок труда.

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Как сообщили в немецком министерстве финансов, об этом в интервью местным СМИ 23 октября заявил глава учреждения Кристиан Линднер. "Мы должны рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины", – сказал он.

Линднер предлагает отменить стандартные соцвыплаты по безработице ("бюргергельд"), которые украинцы на данный момент получают на равных с немцами и другими резидентами страны. Вместо этого могут ввести комбинацию из "выплат для соискателей убежища и инструментов политики привлечения на рынок труда, которые предусматривают "деньги для граждан".

Согласно предложению Линднера, украинцы и далее не должны будут проходить процедуру предоставления убежища, но и будут автоматически получать "деньги для граждан, ориентированных на социально-экономический прожиточный минимум и одновременно участие в общественной жизни даже без работы". Выплаты для соискателей убежища ниже, чем "деньги для граждан", кроме того, они предусматривают худшую социальную защиту, в частности доступ к медицинским услугам.

Следует отметить, что Германия приняла более 1,1 млн украинских беженцев, оказывая им временную защиту и финансовую поддержку. Граждане Украины могут въезжать на территорию этой страны без визы, используя биометрический загранпаспорт, ID-карту или даже свидетельство о рождении для детей. В первые 90 дней пребывания регистрация не требуется, но по истечении этого срока необходимо оформить статус временной защиты или покинуть страну.

Ежемесячные выплаты украинским беженцам в Германии зависят от возраста и статуса и составляют от 357 до 563 евро (16-26 тыс. грн). Кроме того, выплаты на школьные принадлежности в этом году увеличились на 12% - до €130 в первом и €65 во втором полугодии (5961 грн и 2980 грн соответственно).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл прием заявок на многоцелевую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей зон боевых действий. Заявки принимаются до 18 сентября 2024 г., подать их можно на сайте NRC.

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