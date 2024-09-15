Выплаты на школьные принадлежности увеличились на 12%: сколько платят украинским беженцам ежемесячно в Германии

В 2024 году украинские беженцы в Германии получают ежемесячные выплаты в размере от €357 до €563 (16-26 тыс. грн) в зависимости от возраста и статуса. Кроме того, выплаты на школьные принадлежности в этом году увеличились на 12% - до €130 в первом и €65 во втором полугодии (5961 грн и 2980 грн соответственно).

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OBOZ.UA разобрался, сколько средств получают украинские беженцы в Германии. С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Германия приняла более 1,1 млн. украинских беженцев, оказывая им временную защиту и финансовую поддержку.

Однако в 2024 году размер выплат по программе социальной помощи для украинских граждан в Германии увеличился на 12%. Это касается не только одиноких взрослых, но и семей с детьми.

По-прежнему украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы, используя биометрический загранпаспорт, ID-карту или даже свидетельство о рождении для детей. В первые 90 дней пребывания регистрация не требуется, но по истечении этого срока необходимо оформить статус временной защиты или покинуть страну.

Начиная с 1 января 2024 года денежные выплаты для украинских беженцев выросли на 12%. Сейчас украинцы получают такие суммы ежемесячно:

одинокие взрослые и родители-одиночки – €563 (25 861 грн);

– €563 (25 861 грн); совершеннолетние граждане – €506 (23248 грн);

– €506 (23248 грн); дети 14-17 лет – €471 (21597 грн);

– €471 (21597 грн); дети 6-13 лет – €390 (17883 грн);

– €390 (17883 грн); дети до 5 лет – €357 (16370 грн).

Также выросли выплаты на школьные принадлежности для детей: в первом полугодии 2024 года для каждого школьника будет выплачено €130 (5 961 грн), а во втором – €65 (2 980 грн). Украинские беженцы в Германии могут получать финансовую помощь наравне с гражданами Германии.

Это помощь Bürgergeld (гражданское пособие), которая выплачивается центром занятости как базовое обеспечение для соискателей работы. Важным аспектом этой программы является то, что Германия гарантирует каждому, кто оказался в затруднительной ситуации и не может себя удерживать, право на получение государственной поддержки.

Всего с момента начала войны в Германию прибыло 1,143 млн. украинских беженцев, но к середине февраля 2024 года их количество сократилось на 80 тысяч. По состоянию на сегодняшний день в стране проживает около 1,1 млн украинцев, из которых более 350 тысяч – несовершеннолетние. Важно отметить, что около 321 тысяч украинцев уже покинули Германию, но неизвестно, сколько из них вернулись в Украину, а сколько продолжили путешествие в другие страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл прием заявок на многоцелевую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей зон боевых действий. Заявки принимаются до 18 сентября 2024 г., подать их можно на сайте NRC.

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