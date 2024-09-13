Осталось 5 дней: кто и как может получить денежную помощь от Норвегии

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл прием заявок на многоцелевую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей зон боевых действий. Заявки принимаются до 18 сентября 2024 г., подать их можно на сайте NRC.

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Об этом пишет NRC. Программа денежной помощи нацелена на следующие категории граждан:

лица, проживающие в зоне боевых действий – те, кто постоянно находится в районах, где ведутся активные боевые действия;

– те, кто постоянно находится в районах, где ведутся активные боевые действия; пострадавшие от недавних обстрелов – лица, понесшие материальный ущерб или потерявшие родных из-за военных действий;

– лица, понесшие материальный ущерб или потерявшие родных из-за военных действий; внутренне перемещенные лица – украинцы, которые в результате были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в другие регионы страны;

Также важно, что заявители должны физически находиться на территории Украины. Даже если вы уже получали пособие от NRC, вы можете подать повторную заявку на дополнительную поддержку.

Прием заявок на многоцелевую денежную помощь стартовал 9 сентября 2024 года в 09:00 и продлится до 17:00 18 сентября 2024 года. Все заявки, поданные в пределах этого периода, будут рассмотрены одинаково. Поэтому нет необходимости спешить с подачей заявки в первые дни, поскольку это может повлиять на стабильность работы электронной системы.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте NRC. В заявке следует указать регион, где вы проживаете, и ваш контактный номер телефона.

NRC уточняет, что все заявки, поданные в установленный срок, будут оцениваться по одинаковым критериям. Часть заявок может быть выбрана для проверки информации, так что важно заполнять форму корректно и внимательно. Решение по одобрению или отклонению заявки будет принято в течение 3-4 недель после завершения процесса подачи.

В пресс-службе NRC отметили, что во время предыдущей волны подачи заявок помощь получили более 76 тысяч человек, что составило 10% от общего количества заявок. На этот раз организация планирует оказать поддержку более 55 тысячам человек.

Многоцелевая денежная помощь NRC предоставляется для удовлетворения различных потребностей граждан в зависимости от приоритетов каждой отдельной семьи или лица. Это могут быть затраты на:

продукты питания;

медицинскую помощь;

оплату жилья;

образование и другие основные потребности.

NRC предупреждает, что при подаче заявок не следует предоставлять личные финансовые данные, такие как PIN-коды или CVV-коды кредитных карт. Если вы получите подозрительное сообщение или просьбу предоставить эти данные, организация советует не отвечать на него и немедленно сообщить об инциденте. Для получения дополнительной информации NRC советует обращаться по:

горячую линию: 0800302007;

0800302007; мессенджер в Facebook.

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