Масштабную индексацию пенсий проведут в Украине: сколько будут платить после перерасчета

В Украине с 1 марта проведут масштабный перерасчет пенсий. Размер индексации пока неизвестен, однако предыдущая в бюджете ПФУ предусмотрена повышение выплат на 10%. При этом для каждого украинца размер прибавки будет индивидуальным.

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"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, который размещен на сайте ФПУ. зависит от двух показателей: темпов роста зарплат за три года и уровня инфляции.

Напомним, что согласно расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне 11-12% из-за значительных темпов роста зарплат и инфляции. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. 6,35 %.

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно та пенсия, которая рассчитана по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины от годовой инфляции и половину от динамики роста зарплат за последние три года.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал провести перерасчет задним числом. .

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