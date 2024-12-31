Судья повысил себе пенсию до космического размера: через суд он добился перерасчета задним числом

Судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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Об этом говорится в решении Черниговского окружного административного суда от 24 декабря 2024 года, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Да, вышел на заслуженный отдых еще в 2020-м. Тогда судейское вознаграждение, которое учтено при назначении ежемесячного пожизненного денежного содержания (пенсии), составило 208 098,00 грн.

Решением Донецкого окружного административного суда по делу № 200/6802/20-а от вступившего в законную силу 20 ноября 2020 года от 28 августа 2020 года Бахмутско - Лиманское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области обязано было произвести перерасчет размера ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, начиная с 03 июня 2020 года начислить и выплатить ежемесячное денежное содержание судьи в отставке за полные 40 лет стажа судьи в размере 90% от судейского вознаграждения.

15 августа 2024 года судья обратился с заявлением в территориальный орган Пенсионного Фонда Украины – Главное управление ПФУ в Одесской области о перерасчете ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке с 01.01.2021 г., с 01.01.2022 г., с 01.01.2022 г. и с 01.01.2024 г. на основании справок Донецкого апелляционного суда о судейском вознаграждении по состоянию на 01.01.2021 г., 01.01.2022 г., 01.01.2023 г. и 01.01.2024 г. с учетом стажа работы в должности судьи за полные 40 лет из расчета 90 процентов судейской вознаграждения судьи, которой работает в соответствующей должности.

Во исполнение решения Донецкого окружного административного суда от 01.04.2024 по делу № 200/1062/24, оставленного без изменений постановлением Первого апелляционного административного суда от 25.07.2024, Донецким апелляционным судом 13.08.2024 мне выданы справки за о. № 3.11-16/39/2024, № 3.11-16/40/2024, № 3.11-16/41/2024, № 3.11-16/42/2024 о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке с 01.01 .2021, 01.01.2022, 01.01.2023 и 01.01.2024, которая учитывается при пересчете ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке и составляет:

по состоянию на 01.01.2021 г. 224 730 грн, в том числе: должностной оклад – 124 850 грн, доплата за выслугу лет (80%) 99 880 грн;

по состоянию на 01.01.2022 г. 245 619 грн, в том числе: должностной оклад – 136 455 грн, доплата за выслугу лет (80%) 109 164 грн;

по состоянию на 01.01.2023 г. 265 716 грн, в том числе: должностной оклад – 147 620 грн, доплата за выслугу лет (80%) 118 096 грн;

по состоянию на 01.01.2024 г. 299 772 грн, в том числе: должностной оклад – 166 540 грн, доплата за выслугу лет (80%) 133 232 грн.

Следовательно, с января 2024-го размер пенсии должен составить 269,7 тыс. грн. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области осуществить перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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