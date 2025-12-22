Каждый украинец уже сейчас может узнать размер будущей пенсии: что обязательно надо сделать и как увеличить выплату

Украинцы могут узнать приблизительный размер пенсий заранее – благодаря калькулятору на сайте ПФУ. Но для многих эта цифра может стать неприятной новостью. Причем в некоторых случаях фактическая пенсия будет даже меньше, чем "обещает" пенсионный калькулятор.

О том, по какой формуле считают пенсию и как ее можно увеличить, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как можно узнать размер будущей пенсии

На портале Пенсионного фонда есть калькулятор, который примерно позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Это очень приблизительные расчеты, которые позволяют понять, какой может быть будущая выплата.

"Пенсионный калькулятор на веб-портале ПФУ дает прогноз, а не гарантию конкретной суммы. Сам Пенсионный фонд прямо указывает, что предварительный расчет носит информативный характер и делается по нормам, действующим на момент расчета", – рассказывает OBOZ.UA адвокат ЮК "Сеть права" Андрей Дзись.

Чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо войти в свой кабинет, а после – выбрать раздел "пенсионный калькулятор" и то, каким образом будет рассчитан приблизительный размер будущей пенсии. Первый вариант – считать только тот стаж, который у вас уже есть. Второй – посчитать так, как будто вы продолжите работать и будете иметь такой же показатель зарплаты (по отношению к средней).

Иногда результат, рассчитанный на пенсионном калькуляторе, может быть далек от пенсии, которую вы на самом деле получите. Чаще всего это бывает в таких случаях:

не отражены взносы, работодатель подал отчетность с ошибками, есть "разрывы" в стаже;

не учтены периоды или документы, которые могут быть учтены только после подтверждения (например, справки о заработке/стаже, отдельные периоды до 2000 года и т. д.).

Также может быть ситуация, когда, например, до пенсии осталось семь лет, вам показывает достаточно высокую пенсию с учетом зарплаты, которая была раньше. Но если последние семь лет перед пенсией у вас значительно меньше белая зарплата, то и размер пенсии будет меньше, чем покажет калькулятор. Кроме того, может измениться законодательство.

Как считается размер пенсии и почему так мало

Сейчас в Украине общая формула расчета пенсии выглядит следующим образом: среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. При этом соотношение собственной зарплаты к средней считают на протяжении всей карьеры, за каждый месяц. Такая формула не действует в отношении ряда "специальных" пенсионеров, однако абсолютное большинство украинцев получит пенсию, которая рассчитана именно по этой формуле.

В 2025-м для расчета пенсий используют среднюю зарплату за три предыдущих года в размере 15 057,09 грн. При этом, согласно данным ПФУ, средняя зарплата по состоянию на октябрь составила 21 578 грн.

Итак, если допустить, что украинец, которому в 2025-м исполнилось 60 лет, на протяжении всей карьеры, 35 лет, получал среднюю зарплату, то размер его пенсии составит 5 269,9 грн.

Пенсию посчитают следующим образом:

15 057,09 × 1 × 35 × 1%, где:

1 – соотношение средней зарплаты к собственной;

35 – стаж в годах;

1% – коэффициент оценки стажа.

То есть с зарплатой больше 21 тыс. грн (средняя, по последним данным) можно получить пенсию в размере 5,2 тыс. грн. Фактически выплата из ПФУ составит всего 24,42% от последней зарплаты. Есть целый ряд причин такому размеру пенсии. Главное: из-за низких белых зарплат, демографического кризиса. Однако еще одна причина – формула расчета.

До 2017-го коэффициент оценки стажа составлял 1,35%, однако накануне размер ЕСВ снизили в среднем с 37% до 22%, как результат, пришлось также снижать и все будущие пенсии. Например, если бы действовал старый коэффициент, размер пенсии составил бы 7114,85 грн (вместо 5 269,9 грн). Это пример, как власть приняла, казалось бы, популярное решение снизить ставку ЕСВ и это очень быстро привело к необходимости уменьшать размеры пенсий.

Как можно увеличить размер своей пенсии

Главное – получать официальную зарплату. Но если у вас она низкая, то рассчитывать на значительный размер пенсии не стоит. На самом деле Пенсионный фонд принимает во внимание не размер зарплаты, а размер ЕСВ, уплаченный с зарплаты. Самостоятельно повысить свою зарплату нанятые сотрудники не могут, однако у любого есть возможность через портал ПФУ увеличить размер уплаченного ЕСВ.

Это поможет в будущем увеличить размер пенсии. Кроме того, может помочь компенсировать "дыры" в стаже. Андрей Дзись советует: постоянная "доплата" ЕСВ дает лучший результат, чем разовый "рывок". "Важная ремарка: повышение ЕСВ имеет смысл, когда оно подкреплено реальной базой (официальным доходом/зарплатой) и уплачивается не эпизодически, а в горизонте лет", – пояснил он.

Есть еще несколько способов увеличить свою пенсию. Например, оптимизация зарплаты (процедура исключения из расчета пенсии периодов с самыми низкими доходами). Это поможет, если:

были длительные периоды низкой официальной зарплаты,

"провалы" в доходе (неполная занятость, простои),

единоразово высокие заработки, которые "размываются" долгими низкими периодами.

В то же время ПФУ часть перерасчетов делает автоматически (например, для работающих пенсионеров при наличии достаточного дополнительного стажа и условий). Однако зарплатные нюансы не всегда "подтягиваются" без участия человека, так как:

могут отсутствовать/ошибочные данные от работодателя в реестре;

может понадобиться подтверждение справок (особенно за старые периоды);

иногда целесообразность учета заработка после назначения пенсии требует оценки (ПФУ сам отмечает, что может учитываться заработок после назначения/перерасчета "если целесообразно").

"Я бы советовал привлекать юриста, если есть хотя бы один из этих "маркеров": сумма в калькуляторе/в кабинете и сумма в решении ПФУ существенно отличаются, а объяснения "не сходятся", есть неучтенные периоды стажа, сомнительные записи в трудовой, отсутствуют данные в реестре, работа у нескольких работодателей, изменение фамилии и тому подобное. Нужно учесть заработок до 2000 года или есть вопросы по подтверждению справок первичными документами (это частая зона споров). ПФУ отказал в перерасчете/назначении или ответ формальный – тогда юрист готовит запросы, жалобу, а при необходимости – иск, чтобы заставить орган действовать в рамках закона", – объясняет адвокат "Сети права".

Кроме того, можно также выйти на пенсию позже. Тем, кто попросил право на пенсию по возрасту, но изъявил желание работать и получать выплату позже, ее увеличат.

В случае назначения пенсии с отсрочкой основной размер выплаты увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

То есть если человек отсрочит свой выход на пенсию на период меньше, чем 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это – 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Если как можно раньше начать интересоваться своей будущей пенсией, то тем больше шансов повлиять на ее будущий размер. И несмотря на апокалиптические прогнозы о том, что пенсию могут вообще отменить, пока существует государство, будет и система государственного пенсионного обеспечения.