Условия выхода на пенсию изменят: сколько надо иметь стажа уже с 2026-го
В Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
Как сообщили OBOZ.UA в ПФУ, в прошлом году пенсию назначили для 210,5 тыс. украинцев. При этом средний стаж украинца, который достиг пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас надо иметь 32 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет).
В 2026-м эта норма составит 33 года, в 2027-м – 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет. Таким образом, уже через несколько лет для большинства украинцев пенсионный возраст вырастет и составит 63 или 65 лет.
В 2017-м, когда вводили поэтапное увеличение требований к стажу, планировали, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробно об этих требованиях – смотрите в табличке ниже).
Таким образом, по дате рождения можно посчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и сам стаж.
Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
