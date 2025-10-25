Условия выхода на пенсию изменят: сколько надо иметь стажа уже с 2026-го

В Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

Как сообщили OBOZ.UA в ПФУ, в прошлом году пенсию назначили для 210,5 тыс. украинцев. При этом средний стаж украинца, который достиг пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас надо иметь 32 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет).

В 2026-м эта норма составит 33 года, в 2027-м – 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет. Таким образом, уже через несколько лет для большинства украинцев пенсионный возраст вырастет и составит 63 или 65 лет.

В 2017-м, когда вводили поэтапное увеличение требований к стажу, планировали, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробно об этих требованиях – смотрите в табличке ниже).

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Таким образом, по дате рождения можно посчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и сам стаж.

Год рождения Год выхода на пенсию в 60 лет (при наличии необходимого стажа) Год выхода на пенсию в 63 года (при наличии необходимого стажа) Год выхода на пенсию в 65 лет (с минимальным стажем 15 лет) 1965 2025 2028 2030 1966 2026 2029 2031 1967 2027 2030 2032 1968 2028 2031 2033 1969 2029 2032 2034 1970 2030 2033 2035 1971 2031 2034 2036 1972 2032 2035 2037 1973 2033 2036 2038 1974 2034 2037 2039 1975 2035 2038 2040 1976 2036 2039 2041 1977 2037 2040 2042 1978 2038 2041 2043 1979 2039 2042 2044 1980 2040 2043 2045

Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

