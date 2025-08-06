Каждая третья – неправильная: в декларациях чиновников нашли "ошибки" на миллиарды гривен

В Украине обнаружили, что каждая третья проверенная декларация чиновников содержит серьезные нарушения — суммарно на 5,8 миллиарда гривен. Только 0,9% из проверенных деклараций не вызвали вопросов.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Это показали результаты проверок, которые провело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за 2024-2025 годы.

Только за первые полгода 2025-го чиновники подали более 706 тысяч деклараций, однако оказалось, что абсолютное большинство из них содержит неточности или сознательные фальсификации. За этот период было проведено 1 534 полные проверки, и только 0,9% деклараций не вызвали никаких вопросов – все остальные содержали ошибки, нарушения или признаки преступлений.

Каждая восьмая декларация требовала исправлений уже после подачи, что также свидетельствует о массовой халатности или желании скрыть реальные доходы. Многие случаи не просто технические, 423 декларации содержали заведомо недостоверную информацию, что квалифицируется как уголовное правонарушение по статье 366-2 УКУ. В среднем, ошибки в этих декларациях составляли по 13,6 млн грн, а в целом более 5,8 млрд грн.

НАПК отмечает, что алгоритмы проверки ориентированы только на декларации с повышенным риском. Но даже при таком подходе масштабы фальсификаций впечатляют. Кроме того, еще 13% деклараций содержали недостоверные сведения, которые влекут за собой административную ответственность – здесь ошибки составили более 129 млн грн, или более 800 тыс. грн на одну декларацию.

В 2% деклараций выявлены признаки незаконного обогащения на общую сумму 646,2 млн грн, еще 3% содержали необоснованные активы – это еще более 129 млн грн. В ряде случаев сразу несколько нарушений сочетались в одной декларации. Больше всего нарушений выявлено среди чиновников, которые декларируют элитное имущество, драгоценности, крупные денежные суммы наличными или в криптовалюте.

Несмотря на значительное количество выявленных фактов нарушений, результативность наказаний до сих пор низкая – только 9% уголовных дел завершаются подозрениями или судами. К примеру, в 2025 году было открыто 258 дел за фальсификацию деклараций, но только 17 дошли до суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, судья Львовского апелляционного суда Михаил Романюк подозревается в незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро выясняет, как семья судьи получила в собственность историческую виллу "Мюллера" во Львове (ул. Апрельская, 6), стоимость которой превышает 54 миллиона гривен.

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